¿Cómo va el Metro CDMX? Revisa las condiciones del servicio EN VIVO este lunes 12 de octubre
¡Que no se te haga tarde! Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes en la red de 12 líneas del Metro CDMX y llega a tiempo a tu destino este lunes.
Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 12 de octubre de 2026.
¿Cómo va el Metro CDMX? Revisa las condiciones del servicio EN VIVO este lunes 12 de octubre
Saturación en la Línea 12
Usuarios comparten fotos de pasillos y andenes saturados en la Línea 12, que corre de Tláhuac a Mixcoac. El STC asegura que envía trenes vacíos a estaciones con mayor demanda.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 12. Se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 12, 2026
Retrasos en Línea 9
Usuarios reportan retrasos en el avance de trenes en la Línea 9. Destacan que el convoy se ha detenido más de 10 minutos tras salir de la terminal Pantitlán.
@telediario Que pedo con la línea 9, acabamos de salir de la terminal Pantitlán y se quedó pardo entre las dos estaciones, ya llevamos 10 minutos aquí, ahora que paso???? 😡— JANETH CASAS (@jaanethcasas) October 12, 2026