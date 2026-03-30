¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Minuto a minuto del servicio este lunes 30 de marzo
¡Sal con tiempo! Revisa nuestro reporte en tiempo real sobre el avance de los trenes, saturación en andenes y tiempos de espera en las 12 líneas del Metro CDMX este inicio de semana.
Comienza la semana y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México registra una alta afluencia de pasajeros este lunes 30 de marzo. Si vas rumbo al trabajo, la escuela o cualquier compromiso, es fundamental conocer el estado del servicio antes de ingresar a los andenes.
Aquí te informamos minuto a minuto sobre el avance de los trenes, los tiempos de espera oficiales, estaciones con mayor saturación y, muy importante, los reportes en tiempo real de los propios usuarios en las 12 líneas de la red. ¡Toma precauciones y planea tu ruta!
Metro CDMX EN VIVO hoy lunes 30 de marzo: Retrasos, avance de trenes y líneas saturadas
Afluencia moderada en siete Líneas
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 9, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Azteca Noticias te recomienda anticipar tu salida y planificar tu traslado.
Comienza servicio del Metro CDMX
Comienza el servicoi en el Metro CDMX. En la capital esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 10° C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 10° C. pic.twitter.com/t5CGRfzphS— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 30, 2026