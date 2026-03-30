¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Minuto a minuto del servicio este lunes 30 de marzo

Comienza la semana y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México registra una alta afluencia de pasajeros este lunes 30 de marzo. Si vas rumbo al trabajo, la escuela o cualquier compromiso, es fundamental conocer el estado del servicio antes de ingresar a los andenes.

Aquí te informamos minuto a minuto sobre el avance de los trenes, los tiempos de espera oficiales, estaciones con mayor saturación y, muy importante, los reportes en tiempo real de los propios usuarios en las 12 líneas de la red. ¡Toma precauciones y planea tu ruta!