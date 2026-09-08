Todo lo que debes saber antes de ingresar a la red: así opera el servicio del Metro CDMX este martes
¿Vas tarde? Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes y el estado del servicio en la red del Metro CDMX este martes 8 de septiembre y toma previsiones.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de los trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu trayecto antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 8 de septiembre de 2026.
Todo lo que debes saber antes de ingresar a la red: así opera el servicio del Metro CDMX este martes
Línea A saturada
En la terminal La Paz de la Línea A, usuarios comparten fotos de filas a las afueras de la estación y aseguran que ya no pueden entrar.
¿Cuál buen avance de trenes? Hay un buen de gente en la paz y no dejan pasar. pic.twitter.com/lgKB5Zfw5J— Fernanda Gutierrez (@Fernand60011898) September 8, 2026
Retrasos en Línea 3
Usuarios reportan que no ha pasado un tren desde hace más de 15 minutos en la estación Zapata de la Línea 3 (Universidad-Indios Verdes).
Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
No avanza la Línea 3, ya 15 minutos esperando en Zapata y solo ha pasado un tren; en fokin MB ya hubiera llegado pero eso me pasa por volver a confiar en ti, ya me voy a ir solo con mi amigo @MetrobusCDMX— ObamaDaGOAT 🐐 (@ObamaDaFknGOAT) September 8, 2026