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Todo lo que debes saber antes de ingresar a la red: así opera el servicio del Metro CDMX este martes

¿Vas tarde? Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes y el estado del servicio en la red del Metro CDMX este martes 8 de septiembre y toma previsiones.

Vagón del Metro CDMX.
¿Cómo va el Metro CDMX?|X @MetroCDMX.

Escrito por: César Contreras, Felipe Vera

Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de los trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu trayecto antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 8 de septiembre de 2026.

Todo lo que debes saber antes de ingresar a la red: así opera el servicio del Metro CDMX este martes

Línea A saturada

En la terminal La Paz de la Línea A, usuarios comparten fotos de filas a las afueras de la estación y aseguran que ya no pueden entrar.

Retrasos en Línea 3

Usuarios reportan que no ha pasado un tren desde hace más de 15 minutos en la estación Zapata de la Línea 3 (Universidad-Indios Verdes).

Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.

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