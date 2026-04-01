¿Ahora la Línea 12? Esto es lo que está pasando en el Metro CDMX este 1 de abril
Llegamos a la mitad de la semana y el Metro de la CDMX registra alta afluencia. Sigue nuestro reporte en tiempo real con los tiempos de espera y el estatus de las 12 líneas.
Llegamos a la mitad de la semana y este miércoles 1 de abril el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México inicia su jornada con alta demanda de usuarios en sus principales rutas. Para que llegues a tiempo a tu destino, es vital conocer las condiciones del servicio antes de ingresar a los andenes.
En este Live Blog de Azteca Noticias te brindamos la información más actualizada sobre el avance de los trenes, los tiempos de espera reportados por las autoridades y la situación real compartida por los usuarios desde las estaciones. Toma previsiones y planifica tu traslado.
Minuto a minuto: ¿Qué pasa en el Metro CDMX este 1 de abril? Tiempos de espera y Líneas lentas
Marcha de trenes en Línea 3
Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar una revisión a un tren, así lo informó la cuenta oficial del Metro CDMX.
¿Qué pasa en la Línea 12?
"¿Qué pasa en la línea 12 ? Llevamos 10 min parados en calle 11", mencionaron usuarios del Metro.
El Sistema de Transporte Metro menciona que se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 12.
Línea 9 lenta
"Sin lluvia, sin nada y la linea 9 lleva marcha lenta de 5 minutos por estación. Están revisando vías o retirando un tren", reportan usuarios del Metro.
Por su parte las autoridades del transporte mencionan que ya se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 9.
¿Está abierta la estación Chabacano?
La estación Chabacano de las Líneas 2, 8 y 9, se encuentra abierta y brindando servicio.
Línea 2 funcionará con servicio especial el jueves 2
El Metro CDMX indicó que la Línea 2 funcionará con servicio especial. Pues funcionará desde el inicio de operación con dos tramos en servicio: Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez, mientras que las estaciones Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas, además de San Antonio Abad que está fuera de servicio desde semanas pasadas.
Línea A con retrasos
Usuarios comentan que en la estación Guelatao de la Línea A no hay trenes y piden acelerar el servicio.
Retrasos en Línea 3
Usuarios en redes sociales comentan que la Línea 3 tiene importantes retrasos, pues se encuentran detenidos en Etiopía.
Se registra afluencia controlada en nueve Líneas
Se registra afluencia controlada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.
Se registra afluencia en siete Líneas
Continúa la afluencia controlada y buen avance de trenes en las Líneas 1, 2, 7, 9, 12, A y B.
Buen avance en seis Líneas
gistra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 12 y B.
Se realiza la revisión a un tren de Línea 8
Se realiza revisión a un tren en la Línea 8, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes.
Se retiró un tren de la Línea 8
Se normaliza paulatinamente la circulación de los trenes en la Línea 8, luego de realizar el retiro de un tren para revisión.
Siete Líneas con saturación de usuarios
Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B.
¿Cuál será el horario del Metro CDMX para jueves y viernes?
Jueves 02 y viernes 03 de abril el horario de servicio será de día festivo de 07:00 a 24:00 hrs en toda la Red.
Siete Líneas con afluencia moderada
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B.
Comienza el servicio del Metro CDMX
Comienza el servicio en el Metro CDMX. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 22° C Mín. 6° C
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 22° C Mín. 6° C pic.twitter.com/U1uL5lb4nt— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 1, 2026