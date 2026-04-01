¿Ahora la Línea 12? Esto es lo que está pasando en el Metro CDMX este 1 de abril

Llegamos a la mitad de la semana y este miércoles 1 de abril el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México inicia su jornada con alta demanda de usuarios en sus principales rutas. Para que llegues a tiempo a tu destino, es vital conocer las condiciones del servicio antes de ingresar a los andenes.

En este Live Blog de Azteca Noticias te brindamos la información más actualizada sobre el avance de los trenes, los tiempos de espera reportados por las autoridades y la situación real compartida por los usuarios desde las estaciones. Toma previsiones y planifica tu traslado.