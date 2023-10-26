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El servicio del Metro CDMX será lento por las lluvias en la tarde y noche en capital

Revisa el minuto a minuto con todo lo que pasa en el Metro CDMX este jueves: cómo va el avance de trenes en vivo y las estaciones con mayor afluencia.

Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy sábado 30 de septiembre de 2023?
Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy jueves 26 de octubre de 2023?|X/@RebecaE37183734

Escrito por: Carlos Alberto Pérez y Jennifer García

Como todos los días, si viajas en el Metro CDMX este jueves 26 de octubre, puedes consultar el siguiente minuto a minuto con el avance de trenes en vivo y las noticias más destacadas que pasan al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de que puedas prevenir tus tiempos de trayecto y te mantengas informado.

De igual forma, recuerda que el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada ya es exclusivo en al menos tres líneas del sistema; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial: la línea dorada va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

Cabe señalar que debido a que el pronóstico indica la presencia de lluvias durante la tarde y noche en la CDMX, el avance de los trenes será lento en varias estaciones.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este jueves 26 de octubre?

20:10 HORAS
Usuarios de redes reportan que en la estación Gelatao, de la Línea A, el servicio es lento.

19:52 HORAS
Se registra una gran afluencia en la Línea 3 o esto dejaron ver diversos usuarios en redes que compartieron su viaje con la cuenta oficial del Metro CDMX.

17:19 HORAS
El transporte naranja dio a conocer que el anunció sobre la supuesta reapertura de la Línea 1 este 28 de octubre es falso. Invitó a los ciudadanos a estar atentos a los anuncios oficiales y no compartir noticias falsas.

16:20 HORAS
Uno de los pasajeros del Metro CDMX compartió una foto sobre la aluencia de gente de la Línea B, la cual se observa llena.

14:35 HORAS
Usuarios de la Línea 7 reportan que el servicio es muy lento. Minutos más tarde el Metro de la CDMX informó que el retraso sucedió porque realizaron una revisión a un tren.

12:00 HORAS
¡Toma previsiones! Usuarios reportan demoras en la Línea A con dirección a La Paz. Hasta 20 minutos de espera por un tren.

10:26 HORAS
Línea 9 del Metro CDMX se encuentra con afluencia alta. Usuarios difunden imágenes de Pantitlán saturados.

10:02 HORAS
¡Toma previsiones! Línea B con detenciones y retrasos con dirección a Buenavista. Alrededor de 10 minutos de espera por un tren.

9:14 HORAS
¡Toma previsiones! Se espera afluencia alta en la Línea 7 y algunos retrasos en ambas direcciones, luego de realizar un corte de energía para retirar un bastón que cayó a las vías.

9:02 HORAS
¡Siguen los retrasos en la Línea A! Toma previsiones, ya que hay demoras en ambas direcciones y múltiples reclamos en redes sociales.

7:49 HORAS
¡Atención, usuarios! Múltiples reclamos en redes sociales por el avance de trenes en la Línea A y Línea B. Informan esperas de hasta 30 minutos.

7:40 HORAS
Hay afectaciones en la Línea 2 del Metro CDMX. Detenciones continuas y tiempos de espera moderados para que avance el tren. Toma previsiones, pues la Línea 8 también reporta múltiples afectaciones.

6:43 HORAS
¡Toma previsiones! Usuarios informan saturación de andén en la estación Constitución de 1917, correspondiente a la Línea 8. Hay avance de trenes lento.

6:17 HORAS
El Metro de la CDMX informa avance de trenes lento en las siguientes líneas debido a la lluvia en la capital. Toma previsiones.

  • Línea 1
  • Línea 2
  • Línea 3
  • Línea 4
  • Línea 5
  • Línea 8
  • Línea 9
  • Línea B

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