El servicio del Metro CDMX será lento por las lluvias en la tarde y noche en capital

Como todos los días, si viajas en el Metro CDMX este jueves 26 de octubre, puedes consultar el siguiente minuto a minuto con el avance de trenes en vivo y las noticias más destacadas que pasan al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de que puedas prevenir tus tiempos de trayecto y te mantengas informado.

De igual forma, recuerda que el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada ya es exclusivo en al menos tres líneas del sistema; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial: la línea dorada va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

Cabe señalar que debido a que el pronóstico indica la presencia de lluvias durante la tarde y noche en la CDMX, el avance de los trenes será lento en varias estaciones.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este jueves 26 de octubre?

20:10 HORAS

Usuarios de redes reportan que en la estación Gelatao, de la Línea A, el servicio es lento.

@MetroCDMX todo el día el servicio es LEEEEENTOOOOOOO. la línea que sea y a la hora que sea.

Las 8:09 pm y LA ESTACION GUELATAO HASTA LA MADRE Y DETENIDO EL SERVICIO pic.twitter.com/3mEUp2cjLF — Gaby Ramírez (@GabyRam8585) October 27, 2023

19:52 HORAS

Se registra una gran afluencia en la Línea 3 o esto dejaron ver diversos usuarios en redes que compartieron su viaje con la cuenta oficial del Metro CDMX.

Ya no cabemos en Guerrero 😡 pic.twitter.com/DDMWtDbga1 — Tania Jiménez (@jh_tania) October 27, 2023

17:19 HORAS

El transporte naranja dio a conocer que el anunció sobre la supuesta reapertura de la Línea 1 este 28 de octubre es falso. Invitó a los ciudadanos a estar atentos a los anuncios oficiales y no compartir noticias falsas.

Buena tarde, toda la comunicación al respecto de #LaNuevaLínea1 se emitirá por los canales oficiales. Evita compartir información falsa. pic.twitter.com/HOVkDbBZwO — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 26, 2023

16:20 HORAS

Uno de los pasajeros del Metro CDMX compartió una foto sobre la aluencia de gente de la Línea B, la cual se observa llena.

Q onda con la línea B? No importa cuándo ni a qué hora leas esto pic.twitter.com/UsoGEssDqi — Carlos Alberto Rodríguez Pérez (@CarlosA030692) October 26, 2023

14:35 HORAS

Usuarios de la Línea 7 reportan que el servicio es muy lento. Minutos más tarde el Metro de la CDMX informó que el retraso sucedió porque realizaron una revisión a un tren.

Qué pasó L7 dirección Rosario?? — Lininyun (@lininyun) October 26, 2023

12:00 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios reportan demoras en la Línea A con dirección a La Paz. Hasta 20 minutos de espera por un tren.

que paso perres no sale ningun tren de pantitlan a la paz linea A desde hace 20 minutos — wayv fanbase iztapalapa (@nubesescarlatas) October 26, 2023

10:26 HORAS

Línea 9 del Metro CDMX se encuentra con afluencia alta. Usuarios difunden imágenes de Pantitlán saturados.

Pantitlán línea 9, así hasta el momento: pic.twitter.com/I0ZzZh4RTO — Sariux (@sara_daydream) October 26, 2023

10:02 HORAS

¡Toma previsiones! Línea B con detenciones y retrasos con dirección a Buenavista. Alrededor de 10 minutos de espera por un tren.

¿Otra vez mintiendo? 😒

Mejor digan porque está detenida la línea b dirección Buenavista

Más de 6 minutos detenidos — Deutxer (@Deutxer) October 26, 2023

9:14 HORAS

¡Toma previsiones! Se espera afluencia alta en la Línea 7 y algunos retrasos en ambas direcciones, luego de realizar un corte de energía para retirar un bastón que cayó a las vías.

#AvisoMetro: La circulación de los trenes en Línea 7 es continua, luego de realizar un corte de energía y maniobras para retirar un objeto metálico (bastón) de vías de la estación Tacuba. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea amarilla de seguridad. pic.twitter.com/f5VNRpIf98 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 26, 2023

9:02 HORAS

¡Siguen los retrasos en la Línea A! Toma previsiones, ya que hay demoras en ambas direcciones y múltiples reclamos en redes sociales.

Tomen precauciones, hoy Línea A con retrasos, demasiado lenta parándose en cada estación y es demasiado tiempo el que se pierde ... Tardan en llegar también trenes a la terminal la paz , se percibe demasiado lento el servicio en este momento... Nada raro 😕 — ALESS DAN (@ALESSDAN78) October 26, 2023

7:49 HORAS

¡Atención, usuarios! Múltiples reclamos en redes sociales por el avance de trenes en la Línea A y Línea B. Informan esperas de hasta 30 minutos.

¡¡¡MENTIRA!!! 30 MINUTOS Y NINGUN METRO DIRECCIÓN PANTITLAN EN LÍNEA A. ¡¡¡PÓNGANSE A TRABAJAR CULEROS!!! — AerometalRedSchulz (@AerometalRedSch) October 26, 2023

7:40 HORAS

Hay afectaciones en la Línea 2 del Metro CDMX. Detenciones continuas y tiempos de espera moderados para que avance el tren. Toma previsiones, pues la Línea 8 también reporta múltiples afectaciones.

Nos tienen aquí hace más de 5 minutos para poder ingresar al metro Constitución #L8 es un caos!!! @telediario lo que deberían de hacer es mandar trenes y que puedan ir. Se quedan parados hasta que el tres está vomitando de gente pic.twitter.com/VxeTurOJh7 — Celina Hernández (@CelinaHernnde11) October 26, 2023

5 min en L2 Dirección Cuatro Caminos más otros 5 para que avance. pic.twitter.com/CLRkFNVWwy — Anggie / Escudera 🫧🍀 México Expuesto (@Escuderasoy) October 26, 2023

6:43 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios informan saturación de andén en la estación Constitución de 1917, correspondiente a la Línea 8. Hay avance de trenes lento.

Siempre Constitución en la línea 8 no hay trenes pic.twitter.com/GPUPn4b7kg — Israel Islas (@IsraelI01242179) October 26, 2023

6:17 HORAS

El Metro de la CDMX informa avance de trenes lento en las siguientes líneas debido a la lluvia en la capital. Toma previsiones.



Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 8

Línea 9

Línea B