El servicio del Metro CDMX será lento por las lluvias en la tarde y noche en capital
Revisa el minuto a minuto con todo lo que pasa en el Metro CDMX este jueves: cómo va el avance de trenes en vivo y las estaciones con mayor afluencia.
Como todos los días, si viajas en el Metro CDMX este jueves 26 de octubre, puedes consultar el siguiente minuto a minuto con el avance de trenes en vivo y las noticias más destacadas que pasan al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de que puedas prevenir tus tiempos de trayecto y te mantengas informado.
De igual forma, recuerda que el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada ya es exclusivo en al menos tres líneas del sistema; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial: la línea dorada va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.
Cabe señalar que debido a que el pronóstico indica la presencia de lluvias durante la tarde y noche en la CDMX, el avance de los trenes será lento en varias estaciones.
¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este jueves 26 de octubre?
20:10 HORAS
Usuarios de redes reportan que en la estación Gelatao, de la Línea A, el servicio es lento.
@MetroCDMX todo el día el servicio es LEEEEENTOOOOOOO. la línea que sea y a la hora que sea.— Gaby Ramírez (@GabyRam8585) October 27, 2023
Las 8:09 pm y LA ESTACION GUELATAO HASTA LA MADRE Y DETENIDO EL SERVICIO pic.twitter.com/3mEUp2cjLF
19:52 HORAS
Se registra una gran afluencia en la Línea 3 o esto dejaron ver diversos usuarios en redes que compartieron su viaje con la cuenta oficial del Metro CDMX.
Ya no cabemos en Guerrero 😡 pic.twitter.com/DDMWtDbga1— Tania Jiménez (@jh_tania) October 27, 2023
17:19 HORAS
El transporte naranja dio a conocer que el anunció sobre la supuesta reapertura de la Línea 1 este 28 de octubre es falso. Invitó a los ciudadanos a estar atentos a los anuncios oficiales y no compartir noticias falsas.
Buena tarde, toda la comunicación al respecto de #LaNuevaLínea1 se emitirá por los canales oficiales. Evita compartir información falsa. pic.twitter.com/HOVkDbBZwO— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 26, 2023
16:20 HORAS
Uno de los pasajeros del Metro CDMX compartió una foto sobre la aluencia de gente de la Línea B, la cual se observa llena.
Q onda con la línea B? No importa cuándo ni a qué hora leas esto pic.twitter.com/UsoGEssDqi— Carlos Alberto Rodríguez Pérez (@CarlosA030692) October 26, 2023
14:35 HORAS
Usuarios de la Línea 7 reportan que el servicio es muy lento. Minutos más tarde el Metro de la CDMX informó que el retraso sucedió porque realizaron una revisión a un tren.
Qué pasó L7 dirección Rosario??— Lininyun (@lininyun) October 26, 2023
12:00 HORAS
¡Toma previsiones! Usuarios reportan demoras en la Línea A con dirección a La Paz. Hasta 20 minutos de espera por un tren.
que paso perres no sale ningun tren de pantitlan a la paz linea A desde hace 20 minutos— wayv fanbase iztapalapa (@nubesescarlatas) October 26, 2023
10:26 HORAS
Línea 9 del Metro CDMX se encuentra con afluencia alta. Usuarios difunden imágenes de Pantitlán saturados.
Pantitlán línea 9, así hasta el momento: pic.twitter.com/I0ZzZh4RTO— Sariux (@sara_daydream) October 26, 2023
10:02 HORAS
¡Toma previsiones! Línea B con detenciones y retrasos con dirección a Buenavista. Alrededor de 10 minutos de espera por un tren.
¿Otra vez mintiendo? 😒— Deutxer (@Deutxer) October 26, 2023
Mejor digan porque está detenida la línea b dirección Buenavista
Más de 6 minutos detenidos
9:14 HORAS
¡Toma previsiones! Se espera afluencia alta en la Línea 7 y algunos retrasos en ambas direcciones, luego de realizar un corte de energía para retirar un bastón que cayó a las vías.
#AvisoMetro: La circulación de los trenes en Línea 7 es continua, luego de realizar un corte de energía y maniobras para retirar un objeto metálico (bastón) de vías de la estación Tacuba. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea amarilla de seguridad. pic.twitter.com/f5VNRpIf98— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 26, 2023
9:02 HORAS
¡Siguen los retrasos en la Línea A! Toma previsiones, ya que hay demoras en ambas direcciones y múltiples reclamos en redes sociales.
Tomen precauciones, hoy Línea A con retrasos, demasiado lenta parándose en cada estación y es demasiado tiempo el que se pierde ... Tardan en llegar también trenes a la terminal la paz , se percibe demasiado lento el servicio en este momento... Nada raro 😕— ALESS DAN (@ALESSDAN78) October 26, 2023
7:49 HORAS
¡Atención, usuarios! Múltiples reclamos en redes sociales por el avance de trenes en la Línea A y Línea B. Informan esperas de hasta 30 minutos.
¡¡¡MENTIRA!!! 30 MINUTOS Y NINGUN METRO DIRECCIÓN PANTITLAN EN LÍNEA A. ¡¡¡PÓNGANSE A TRABAJAR CULEROS!!!— AerometalRedSchulz (@AerometalRedSch) October 26, 2023
7:40 HORAS
Hay afectaciones en la Línea 2 del Metro CDMX. Detenciones continuas y tiempos de espera moderados para que avance el tren. Toma previsiones, pues la Línea 8 también reporta múltiples afectaciones.
Nos tienen aquí hace más de 5 minutos para poder ingresar al metro Constitución #L8 es un caos!!! @telediario lo que deberían de hacer es mandar trenes y que puedan ir. Se quedan parados hasta que el tres está vomitando de gente pic.twitter.com/VxeTurOJh7— Celina Hernández (@CelinaHernnde11) October 26, 2023
5 min en L2 Dirección Cuatro Caminos más otros 5 para que avance. pic.twitter.com/CLRkFNVWwy— Anggie / Escudera 🫧🍀 México Expuesto (@Escuderasoy) October 26, 2023
6:43 HORAS
¡Toma previsiones! Usuarios informan saturación de andén en la estación Constitución de 1917, correspondiente a la Línea 8. Hay avance de trenes lento.
Siempre Constitución en la línea 8 no hay trenes pic.twitter.com/GPUPn4b7kg— Israel Islas (@IsraelI01242179) October 26, 2023
6:17 HORAS
El Metro de la CDMX informa avance de trenes lento en las siguientes líneas debido a la lluvia en la capital. Toma previsiones.
- Línea 1
- Línea 2
- Línea 3
- Línea 4
- Línea 5
- Línea 8
- Línea 9
- Línea B
#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y B, por lo que el avance de los trenes es lento. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 26, 2023