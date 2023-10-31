¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy martes 31 de octubre?

En tu viaje abordo del Metro CDMX este martes 31 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto, con especial énfasis en monitorear el avance de trenes en vivo y cuáles son las líneas con mayores retrasos, así como cualquier cosa fuera de lo común que pase al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Si este miércoles tomarás la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa ya es completa, pues mientras inician las obras de restablecimiento en el segundo tramo, la ruta es de Pantitlán a Observatorio.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este martes 31 de octubre?

11:43 HORAS

Usuarios reportan afectaciones en la Línea 3 y Línea 9 del Metro CDMX. Informan detenciones en algunas estaciones como Centro Médico. Toma previsiones en ambas direcciones.

Otra vez el metro detenido a una hora que no es pico? 11:40 am estación centro medico, valen para pura verga todos los trabajadores del metro. — D Madrigal (@_penetreitor) October 31, 2023

10:30 HORAS

Usuarios informan retrasos en la Línea 1. A lo largo de la mañana, en redes sociales se han acumulado varios mensajes reclamando el avance de trenes lento. Toma previsiones.

Que arreglaron en la línea 1 si se hace una hora de Pantitlán a pino Suárez, está peor que cuando "no servía" — Jose Ra Garcia (@JoseRa187) October 31, 2023

10:07 HORAS

Siguen los reclamos en el Metro CDMX con la Línea 7. Informan esperas de al menos 15 minutos para que pase un tren y hay afluencia alta en los andenes. Toma previsiones.

Así las cosas en las línea 7 en dirección barranca del metro, hay que esperar más de 15 mn para que llegue un metro, ya que todos los trenes llegan en dirección rosario, por la mala logística de sus trabajadores, sindicato y de más dirigentes que solo sirven para la foto, 😡🤬👎 pic.twitter.com/Ro7Q9IVKcA — Defeño CDMX (@SONIC_DF) October 31, 2023

9:00 HORAS

¡Afluencia máxima en la Línea 7! El Metro de la CDMX confirma el envío de trenes para agilizar la circulación y desahogar a los usuarios en varias estaciones que se encuentran saturadas. Toma previsiones.

Buen día. Se presenta afluencia en la Línea 7, se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. Atiende las indicaciones del personal del sistema. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 31, 2023

8:30 HORAS

¡Afluencia máxima en la Línea 7 del Metro CDMX! Reportan caos en varias estaciones con dirección El Rosario. Toma previsiones.

Buen día. Se presenta afluencia en la Línea 7, se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. Atiende las indicaciones del personal del sistema. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 31, 2023

7:45 HORAS

¡Toma previsiones! Reportes en redes sociales informan retrasos en la Línea 7, ambas direcciones, pero en especial hacia El Rosario. Trenes detenidos por alrededor de 10 minutos. La Línea 2 y Línea B del Metro CDMX se mantienen con reporte de demoras.

Parados más de 10 minutos en Mixcoac dirección el Rosario, esto va para largo.... Lentísimo el servicio 😪😤 — Kapmen (@krmndo23) October 31, 2023

7:31 HORAS

¡Afectaciones en el Metro CDMX! Usuarios reportan que continúan los retrasos en la Línea 2, con detenciones continuas en ambas estaciones. Además, la Línea B también presenta demoras y avance de trenes lento. Toma previsiones.

Es cierto, 4 minutos en línea 2 pero en cada estación. Basura de servicio, 15 minutos esperando para abordar y nada que se ha normalizado el servicio. — Leony Franco (@LeonyFranco17) October 31, 2023

7:12 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios reportan afectaciones en la Línea 2 y el Metro CDMX confirma que se retiró un tren para revisión, por lo que espera tránsito lento en la siguiente hora dentro de este trayecto.

Buen día, al momento la circulación de trenes es continua en la Línea 2, después de retirar un tren para su revisión. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 31, 2023

6:49 HORAS

¡Toma previsiones! En redes sociales informan pausas largas en varias estaciones de la Línea 1 y Línea 3. Reportan demoras de hasta 10 minutos y avance de trenes lento. Línea 12, también con reclamos, todas en ambas direcciones.

Debería darles vergüenza la poca consideración que tienen con TODOS LOS USUARIOS, todo un servicio pésimo q6ué muchas personas usan por necesidad, la "Nueva línea 1" no está haciendo 5 minutos, ninguna línea. — Yura Itzel (@_v_e_n_a_d_o_) October 31, 2023

6:36 HORAS

Usuarios informan retrasos en la recién abierta Línea 1 del Metro CDMX. Reportan hasta 15 minutos detenidos en algunas estaciones. Toma previsiones.

La linea 1 es "nueva" 3 dias de servicio y ya se queda 15 putos minutos entre estaciones — Ghost of perdition (@Lord_Curwen) October 31, 2023

6:20 HORAS

¡Toma previsiones! El Metro CDMX se encuentra detenido en la Línea 3. Hasta 10 minutos de esperas en estación Juárez, según informan usuarios en redes.

Q pasa línea 3??? Parados en Juárez 10 min — CHIVAHERMANO❤️ (@Danyel20021) October 31, 2023

6:10 HORAS

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX. A través de redes sociales informan sobre más de 10 minutos parados en ambas direcciones. Toma previsiones.