El domingo 29 de octubre se realizó la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX en el tramo de Pantitlán a Isabel La Católica , que fue cerrado desde julio de 2022. Ante la habilitación del servicio surge la duda de cuáles serán las estaciones abiertas y cuáles son la que están por cerrar, por ello te decimos todo lo que debes tomar en cuenta.

La operación de Línea 1 del Metro CDMX inició con el apoyo de 10 trenes fabricados por la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive y se espera que a finales de este 2023 se integren seis convoyes más, para que finalmente en 2024 sumen 29 trenes nuevos que circularán por la Línea Rosa.

Como dato adicional, los nuevos convoyes tienen una capacidad para 2 mil 200 pasajeros, cuentan con una velocidad de operación máxima de 80 kilómetros por hora, una longitud de 150 metros, y mejor ventilación para los usuarios.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 1 que están abiertas?

El servicio del tramo reabierto será de Pantitlán a Isabel La Católica y las estaciones que ya se encuentran brindando servicio, a partir del domingo 29 de octubre, son:



Pantitlán. Zaragoza. Gómez Farías. Boulevard Puerto Aéreo. Balbuena. Moctezuma. San Lázaro. Candelaria. Merced. Pino Suárez. Isabel la Católica.

Estas son las estaciones de la Línea 1 que ya están brindando servicio a partir del 29 de octubre|Twitter/Metro CDMX

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 1 que están cerradas?

La remodelación de la Línea 1 del Metro CDMX se contempla en dos partes, por lo que ahora prosigue el cierre del tramo de Balderas a Observatorio.

Este 1 de noviembre, el secretario de Movilidad de la capital, Andrés Lajous, informó que las estaciones del que siguen por cerrar por la remodelación de la Línea 1 dejaran de operar a partir del jueves 9 de noviembre y son las siguientes:



Balderas.

Cuauhtémoc.

Insurgentes.

Sevilla.

Chapultepec.

Juanacatlán.

Tacubaya.

Observatorio.

Salto del Agua

Estas son las estaciones de la Línea 1 del Metro CDMX que están cerradas|MetroCDMX

¡Lo que debes saber! Estación Isabel la Católica no funciona con normalidad

¡Tómalo en cuenta! Para ir a Pantitlán, tendrás que ingresar desde la estación Pino Suárez, porque ahora Isabel La Católica será únicamente una estación de descenso.

En tanto, si lo que deseas es ir del Centro de CDMX a Pantitlán, el ascenso será únicamente por la estación Pino Suárez, porque en Isabel La Católica no encontrarás servicio disponible.

En #LaNuevaLínea1 el servicio de ascenso y descenso será normal de Pantitlán a Pino Suárez; la estación Isabel la Católica únicamente será para descenso, si vas con dirección hacia Pantitlán el ascenso será por la estación Pino Suárez. Toma previsiones. pic.twitter.com/qGX3s5yPkb — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 29, 2023

Continuará el apoyo de RTP en las estaciones de la Línea 1

Recuerda que el servicio de apoyo por parte de las unidades del RTP continuará activo, pero ahora las nuevas rutas serán las siguientes:



Observatorio - Isabel la Católica.

Alameda Tacubaya - Isabel la Católica.

Centram Chapultepec - Isabel la Católica.

Alameda Tacubaya - Balderas.

También toma en cuenta que el acceso a la Línea 1 ahora solo será con la Tarjeta de Movilidad Integrada y ya no con boletos.