¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy miércoles 25 de octubre?

En tu viaje abordo del Metro CDMX este miércoles 25 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto, con especial énfasis en monitorear el avance de trenes en vivo y cuáles son las líneas con mayores retrasos, así como cualquier cosa fuera de lo común que pase al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Si este miércoles tomarás la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento. Para aquellos que necesiten el resto de la línea, se ofrece servicio RTP en el resto de la ruta.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este miércoles 25 de octubre?

19:36 HORAS

Los ciudadanos reportan que la Línea A avanza lento, de acuerdo con comentarios en redes sociales, el tiempo de espera entre estaciones es de 5 minutos entre casa estación.

Haber a qué hora avanza el metro de la línea A más de 5 min por estación, está súper lleno y sin prender la ventilación...

Pésimo servicio — Rubi Elias (@JAzRuBi1) October 26, 2023

18:24 HORAS

A través de la red social X, antes Twitter, los usuarios compartieron que la Línea B avanzaba lento, con tiempos de espera entre cada estación de hasta 20 minutos.

Llevamos 20 min esperando tren en Garibaldi lagunilla para ir a Buenavista — Karim Sánchez (@KarimSnchez1) October 26, 2023

15:53 HORAS

El transporte naranja informó que debido a la lluvia en la capital, el avance de sus líneas era lento, por lo que invitaron a los ciudadanos a tomar precauciones.

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, el avance de los trenes es lento en toda la Red. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 25, 2023

15:50 HORAS

Usuarios de la Línea 8 reportan tiempos de espera de hasta 10 minutos entre cada estación del Metro CDMX.

Si si, muy bonito pero y chabacano en la línea 8 que?? Ya llevamos un tiempo de espera de 10 minutos, por Dios 🙄 — robertot1402@gmail.com (@robertot1461678) October 25, 2023

14:30 HORAS

Se mantiene el pronóstico de lluvia para la tarde/noche de este miércoles, por lo que en hora pico, toma previsiones en tus tiempos trayecto y espera avance de trenes lento en la mayoría de líneas.

De acuerdo al pronóstico del clima en la ciudad, esta tarde-noche se prevén lluvias. ⛈️ Por seguridad se disminuye la velocidad de los trenes en la red. Toma previsiones 🚇 pic.twitter.com/ATNYJRBme6 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 25, 2023

13:57 HORAS

¡Viaja con tiempo! El Metro de la CDMX mantiene la alerta de avance de trenes lento en las siguientes líneas debido a la lluvia en la capital. Espera retrasos de alrededor de 10 minutos en estaciones puntuales.



Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 8

Línea 9

Línea B

Línea 12

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, B y 12, por lo que el avance de los trenes es lento. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 25, 2023

11:40 HORAS

¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa que se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red por la lluvia. Espera demoras en las siguientes líneas:



Línea 2

Línea 8

Línea 9

Línea 12

Línea B

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en L2, L8, L9, L12 y LB. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 25, 2023

10:13 HORAS

Hay afectaciones en la Línea 9 del Metro CDMX. Reportan avance de trenes lento, toma previsiones.

L9 avanzale para Pantitlán — Charly pk2 (@charly_pk2) October 25, 2023

9:26 HORAS

¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa avance de trenes lento en las siguientes líneas por la presencia de lluvia en varios puntos de la ciudad:



Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 6

Línea 8

Línea B

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 6, 8 y B, por lo que el avance de los trenes es lento. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 25, 2023

8:57 HORAS

El Metro de la CDMX informa que se realizó un corte de energía en la Línea B, luego de que cayera un paraguas en la estación Oceanía. Esto ha generado caos en el servicio en los últimos minutos. Espera demoras en el siguiente lapso.

#AvisoMetro Se realizó un corte de energía y maniobras en la Línea B, para retirar de vías de la estación Oceanía un objeto metálico (paraguas). Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea amarilla de seguridad. Al momento el paso de los trenes en la Línea… pic.twitter.com/G4zg5Yh3zK — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 25, 2023

8:09 HORAS

¡Toma previsiones! Afluencia máxima en la Línea 8 del Metro CDMX. Difunden imágenes de la estación Constitución de 1917 completamente saturada.

8:01 HORAS

El Metro de la CDMX informa que se retiró un tren de la Línea 8 para revisión. Severas afectaciones y retrasos en la última hora.

Buen día. Se retiró un tren de Línea 8 para revisión, al momento el avance es continuo. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 25, 2023

7:05 HORAS

El Metro de la CDMX informa que las líneas con mayor tiempo de espera son Líneas 3, 9, A y B. Toma previsiones por posible avance de trenes lento debido a la lluvia.

Conoce el avance de los trenes de la Red y planea tu viaje. Anticipa tu salida. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/tRm5YNuRig — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 25, 2023

6:45 HORAS

¡Toma previsiones! Afluencia máxima en la Línea 3 del Metro CDMX. Además, confirman dosificación de usuarios en la estación Guerrero.

6:30 HORAS

El Metro de la CDMX informa que hay avance de trenes lento en las Líneas 3, 4, 5, 8, 9 y B debido a la lluvia en la ciudad. Toma previsiones por afluencia alta y demoras en el tiempo de trayecto.