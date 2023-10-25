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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy miércoles 25 de octubre?

El equipo de Fuerza Informativa Azteca realiza el monitoreo en vivo de lo más importante que pasa en el Metro CDMX: avance de trenes y estaciones llenas.

Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy sábado 11 de noviembre?
Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy sábado 11 de noviembre?|X/@alejandror7347

Escrito por: Carlos Alberto Pérez y Jennifer García

En tu viaje abordo del Metro CDMX este miércoles 25 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto, con especial énfasis en monitorear el avance de trenes en vivo y cuáles son las líneas con mayores retrasos, así como cualquier cosa fuera de lo común que pase al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Si este miércoles tomarás la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento. Para aquellos que necesiten el resto de la línea, se ofrece servicio RTP en el resto de la ruta.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este miércoles 25 de octubre?

19:36 HORAS
Los ciudadanos reportan que la Línea A avanza lento, de acuerdo con comentarios en redes sociales, el tiempo de espera entre estaciones es de 5 minutos entre casa estación.

18:24 HORAS
A través de la red social X, antes Twitter, los usuarios compartieron que la Línea B avanzaba lento, con tiempos de espera entre cada estación de hasta 20 minutos.

15:53 HORAS
El transporte naranja informó que debido a la lluvia en la capital, el avance de sus líneas era lento, por lo que invitaron a los ciudadanos a tomar precauciones.

15:50 HORAS
Usuarios de la Línea 8 reportan tiempos de espera de hasta 10 minutos entre cada estación del Metro CDMX.

14:30 HORAS
Se mantiene el pronóstico de lluvia para la tarde/noche de este miércoles, por lo que en hora pico, toma previsiones en tus tiempos trayecto y espera avance de trenes lento en la mayoría de líneas.

13:57 HORAS
¡Viaja con tiempo! El Metro de la CDMX mantiene la alerta de avance de trenes lento en las siguientes líneas debido a la lluvia en la capital. Espera retrasos de alrededor de 10 minutos en estaciones puntuales.

  • Línea 2
  • Línea 3
  • Línea 4
  • Línea 5
  • Línea 8
  • Línea 9
  • Línea B
  • Línea 12

11:40 HORAS
¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa que se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red por la lluvia. Espera demoras en las siguientes líneas:

  • Línea 2
  • Línea 8
  • Línea 9
  • Línea 12
  • Línea B

10:13 HORAS
Hay afectaciones en la Línea 9 del Metro CDMX. Reportan avance de trenes lento, toma previsiones.

9:26 HORAS
¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa avance de trenes lento en las siguientes líneas por la presencia de lluvia en varios puntos de la ciudad:

  • Línea 2
  • Línea 3
  • Línea 4
  • Línea 6
  • Línea 8
  • Línea B

8:57 HORAS
El Metro de la CDMX informa que se realizó un corte de energía en la Línea B, luego de que cayera un paraguas en la estación Oceanía. Esto ha generado caos en el servicio en los últimos minutos. Espera demoras en el siguiente lapso.

8:09 HORAS
¡Toma previsiones! Afluencia máxima en la Línea 8 del Metro CDMX. Difunden imágenes de la estación Constitución de 1917 completamente saturada.

8:01 HORAS
El Metro de la CDMX informa que se retiró un tren de la Línea 8 para revisión. Severas afectaciones y retrasos en la última hora.

7:05 HORAS
El Metro de la CDMX informa que las líneas con mayor tiempo de espera son Líneas 3, 9, A y B. Toma previsiones por posible avance de trenes lento debido a la lluvia.

6:45 HORAS
¡Toma previsiones! Afluencia máxima en la Línea 3 del Metro CDMX. Además, confirman dosificación de usuarios en la estación Guerrero.

6:30 HORAS
El Metro de la CDMX informa que hay avance de trenes lento en las Líneas 3, 4, 5, 8, 9 y B debido a la lluvia en la ciudad. Toma previsiones por afluencia alta y demoras en el tiempo de trayecto.

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