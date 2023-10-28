¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy sábado 28 de octubre?

Ya es sábado y como todos los días el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) te lleva el minuto a minuto de lo que pasa en el Metro CDMX este sábado 28 de octubre, puedes consultar qué pasa con el avance de trenes en vivo y las noticias más destacadas que pasan al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de que puedas prevenir tus tiempos de trayecto y te mantengas informado.

De igual forma, recuerda que el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada ya es exclusivo en al menos tres líneas del sistema y se espera que con el paso de las semanas comiencen a integrarlo en otras; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial: la línea dorada va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento, aunque en los últimos días circuló en redes sociales su supuesta reapertura las autoridades no lo confirmaron.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este sábado 28 de octubre?

12:40 HORAS

Usuario del Metro CDMX reporta que no funcionan las máquinas automáticas que fueron implementadas para utilizar la tarjeta de movilidad integrada.

@MetroCDMX muy buena tu idea de quitar los boletos pero estaría con madre que reparen las pinches maquinas automáticas, en Pantitlan para subir a la línea 5 no funciona ni una — Os-Kar! (@ropl890221) October 28, 2023

10:00 HORAS

Ante la llegada de la Fórmula 1 el Metro CDMX es la principal alternativa; sin embargo, hay reportes que hombres no respetan la división con mujeres y niños.

@MetroCDMX



Los hombres de la formula 1 nos respetan la zona segura para mujeres y niños de la línea 9 estación centro médico y se excusan porque en estaciones pasadas no estaba indicado. pic.twitter.com/o2zmWRtzaI — J V (@rcm2435) October 28, 2023

8:00 HORAS

Equipo del Metro CDMX realizó maniobras en la estación Allende de la Línea 2 para rescatar a un perrito que se encontraba en las vías.

#AvisoMetro: Esta mañana, se realizó un corte de energía y maniobras en la estación Allende de la Línea 2, para rescatar a un perrito en zona de vías. El can será trasladado al Centro de Transferencia Canina para su valoración médica. Al momento la circulación de los trenes es… pic.twitter.com/UDbXTkDO7O — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 28, 2023

7:09 HORAS

Usuarios se cuestionan por qué el Metro CDMX presenta marcha lenta si en esta ocasión no hay lluvia; el reporte es para la Línea B.

@MetroCDMX buen día, si hoy sábado por la mañana no hay lluvia, no hay afluencia de personas, no hay caída de objetos. Porque va lento el servicio en la línea B? — Marco Antonio Lopez (@marcolopezm) October 28, 2023

6:00 HORAS

El Metro CDMX abre sus puertas para los millones de usuarios que este sábado 28 de octubre buscan trasladarse a sus destinos.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 10° C pic.twitter.com/hgXbpOmeSy — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 28, 2023

¿El tramo de la Línea 1 del Metro CDMX abre hoy sábado 28 de octubre?

A lo largo de la semana circuló en redes sociales una imagen en la que se le invitaba a los usuarios a asistir a la reapertura del primer tramo de la Línea 1; sin embargo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, no se ha pronunciado al respecto.