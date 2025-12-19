Metro CDMX hoy 19 de diciembre: ¿Cuáles son las Líneas con retrasos y complicaciones?
No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 19 de diciembre, para que puedas tomar precauciones en tu camino.
Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 19 de diciembre Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos.
Metro CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa hoy viernes 19 de diciembre? Actualizaciones importantes
Lìnea B se encuentra detenida
En redes sociales usuarios comentan que la Línea B se encuentra detenida y haciendo "base", pues lleva ya más de 10 minutos y no avanza.
¿La estación Zócalo se encuentra abierta?
La estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y ofreciendo servicio.
Línea 3 con importantes problemas
Usuarios señalan que se encuentran detenidos entre la estación Potrero y 18 de marzo de la Línea 3 con las luces semi encendidas.
Que pasa en la línea 3 estamos detenidos entre potrero y 18 de marzo con las luces semi encendidas dirección indios verdes pic.twitter.com/QzcH8nZK9H— Hector glez (@hector_amgo) December 19, 2025
Línea 3 con retrasos
Usuarios en redes sociales comentan que en Indios Verdes de la Línea 3 no sale un tren, a lo que el Metro CDMX menciona que agiliza la marcha de los trenes después de realizar la revisión de un convoy.
Comienza servicio este viernes 19 de diciembre
Comienza el servicio del Metro CDMX para este viernes 19 de diciembre. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 21° C Mín. 8° C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 21° C Mín. 8° C. pic.twitter.com/g1ZkmpoOYV— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 19, 2025