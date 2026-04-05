¿Qué pasa en el Metro CDMX? Sigue en vivo el avance, retrasos y cierres este domingo 5 de abril
¿Vas a salir a pasear este domingo 5 de abril de 2026? Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX y evita retrasos.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas anticipar tu traslado al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 5 de abril de 2026.
Recuerda que este domingo, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2, está cerrada al público por labores de modernización. El resto de estaciones, entre Tasqueña a Cuatro Caminos siguen abiertas. En el tramo afectado hay servicio de autobuses de la RTP.
¿Qué pasa en el Metro CDMX? Sigue en vivo el avance, retrasos y cierres este domingo 5 de abril
¿Qué pasa en L2? El Metro de la CDMX informa
Tras varios reportes de retrasos en Línea 2, el Metro de la CDM informa qué está pasando. A través de redes sociales, indicaron que un tren fue retirado de la Línea 2 para revisión técnica.
Debido a esto, la circulación de los demás trenes es más lenta de lo habitual; se recomienda a los usuarios tomar precauciones, salir con tiempo y permitir el adecuado flujo de pasajeros.
Reportan retrasos en Línea 2
suarios del Metro de la Ciudad de México reportan marcha lenta en la Línea 2, especialmente en dirección a Cuatro Caminos. A través de redes sociales, señalan detenciones prolongadas en estaciones como Cuitláhuac e Hidalgo, así como descensos obligados de trenes.
Algunos pasajeros indican esperas de hasta una hora en trayectos que normalmente toman pocos minutos. La falta de información oficial ha generado molestia entre los usuarios, quienes buscan alternativas ante los retrasos.
Hasta el momento, no se ha precisado la causa de las afectaciones en la llamada Línea Azul.
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viajas en el Metro de la CDMX, conoce la mejor información durante esta tarde.
Respecto al conductor del @MetroCDMX que fue captado en video presuntamente en estado inconveniente en la Línea 2, el Sistema de Transporte Colectivo informó que no fue encontrado con bebidas etílicas y que solicitó una investigación sobre los bloqueos constantes a la marcha… pic.twitter.com/LBn2QC66FV— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 5, 2026
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viajas en el Metro de la CDMX, conoce la mejor información durante esta tarde.
Ante anuncio de bloqueos para este lunes asociaciones de transportistas(Canacar, ANPACT, ANTP y CANAPAT) aseguran que no participarán y que “no formamos parte de dicha iniciativa…” pic.twitter.com/UsOGtAsSp7— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 5, 2026
¿Qué pasa en la Línea A? El Metro de la CDMX informa
La gente está preocupada porque el servicio del Metro va lento, hay retrasos y trenes detenidos por varios minutos, lo que causa enojo y afecta sus traslados.
En redes se quejan de esperas largas, especialmente en la Línea A hacia Pantitlán. Esto genera incertidumbre porque no saben cuánto tardarán ni qué está pasando.
Por su parte, el Metro informa que se revisó un tren y que ya se está agilizando la circulación; también pide a los usuarios permitir el cierre de puertas y dejar bajar antes de subir para mejorar el servicio.
Línea 2 con retrasos
Pasajeros de la Línea 2 indican que un tren avanzó después de casi 20 minutos en la terminal Tasqueña.
acaba de avanzar w ando en tasqueña y avanzo despues de casi 20 min— tacodehuevos (@tacodehuevos) April 5, 2026
Línea B lenta
Pasajeros de la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, indican que el paso de trenes es muy lento este domingo.
Buenas tardes, por qué la marcha de la línea b está muy lenta???— Roxan Estrada (@AndreaE15845) April 5, 2026
Goteras en Refinería
Usuarios comparten videos de una gotera en la estación Refinería de la Línea 6.
Goteras en metro refineria que a la larga ocasionan daños estructurales, luego dicen que ustedes siempre están pendientes. Ya nadie les cree nada @MetroCDMX pic.twitter.com/tT0wppVTSZ— Werita (@lostwithdragons) April 5, 2026
¿Por dónde se va el RTP en Tlapan?
Los autobuses de RTP del tramo Pino Suárez - Viaducto en la Línea 2 no circulan por Calzada de Tlalpan y lo hacen por calles secundarias, reportan usuarios.
@MetroCDMX ¿Por qué los camiones de apoyo del tramo pino Suárez- Viaducto no circulan por Tlalpan y lo hacen por calles aledañas? Llego más rápido si me voy caminando— Elizabeth Montañez (@Eli_Montanez) April 5, 2026
¿Qué pasa en la Línea 3?
Pasajeros de la Línea 3 informan que los trenes no avanzan a la terminal Universidad. Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
@MetroCDMX por qué no avanza el tren en línea 3 dirección universidad? Cuál es el pretexto ahora?— Chicledemora (@chicleangel) April 5, 2026
Reportan retrasos en Línea 1
Usuarios denuncian que los trenes en la Línea 1, que corre de Observatorio a Pantitlán, se detienen por más de cinco minutos en cada estación.
Agilicen el avance en la línea 1, se van parando cada que les da la gana y se tardan 5 minutos por estación!!— Sof (@B00bear69) April 5, 2026