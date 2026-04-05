¿Qué pasa en el Metro CDMX? Sigue en vivo el avance, retrasos y cierres este domingo 5 de abril

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas anticipar tu traslado al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 5 de abril de 2026.

Recuerda que este domingo, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2, está cerrada al público por labores de modernización. El resto de estaciones, entre Tasqueña a Cuatro Caminos siguen abiertas. En el tramo afectado hay servicio de autobuses de la RTP.