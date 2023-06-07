¿Qué presidente inauguró el Metro CDMX?

El Metro CDMX es, sin duda, el transporte más utilizado por los capitalinos. Con una extensión de 226 kilómetros, abarca la Ciudad de México y el oriente de Estado de México, tiene 12 líneas en la Red y un total de 195 estaciones; sin embargo, también es relevante saber en qué año se creó y qué presidente lo inauguró.

¿Quién inauguró el Metro de la Ciudad de México?

Fue el 4 de septiembre de 1969 cuando el primer convoy del Metro CDMX se puso en funcionamiento en la Línea 1 y arribó a la estación Zaragoza para dar fin a su recorrido en medio de aplausos y gritos de alegría. En primera instancia se inauguraron 16 estaciones en una longitud total de 12.660; lo que daría paso a que se siguiera construyendo a lo largo del tiempo.

Entre sus pasajeros se encontraban periodistas para documentar el suceso, además de personal del gobierno Federal y el presidente en turno: Gustavo Díaz Ordaz, quien viajó en el primer tren. Tan solo la primera Línea se terminó de construir en 1994.

El sexenio de Gustavo Díaz Ordaz fue de 1964 a 1970, por lo que fue el presidente encargado de inaugurar el Metro CDMX a bordo del tren construido por la compañía francesa Alsthom, modelo MP-68. Es crucial destacar que la construcción del Sistema de Transporte Colectivo (STC) se realizó en el marco de los Juegos Olímpicos celebrados en octubre de 1969.

Gustavo Díaz Ordaz fue el primer presidente en utilizar el Metro CDMX|Twitter @baaaadillo

¿Por qué se creó el Metro CDMX?

El cronista e investigador Rodrigo Hidalgo, explica que la creación del Metro CDMX respondió al crecimiento de la Ciudad de México (CDMX) hacia los cuatro puntos cardinales y su periferia, pues los tranvías, taxis y camiones ya no se daban abasto para los entonces 4 millones de la capital.

En primera instancia, las autoridades optaron construir el Metro CDMX como sistema subterráneo que recorrería de Indios Verdes al Estadio Azteca y de Tacuba a Zaragoza. Las obras iniciaron en 1967 en el cruce de Bucareli y Avenida Chapultepec; sin embargo, el gobierno Federal inició los estudios formales para la construcción desde un año antes.