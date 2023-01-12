Sheinbaum pide presencia de Guardia Nacional en Metro CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció que el Metro CDMX contará con la presencia de elementos de la Guardia Nacional para labores de vigilancia y segurdad de los usuarios.

En la mañanera de hoy, Sheinbaum indicó que la presencia de 6 mil 060 elementos de la Guardia Nacional es con motivos de seguridad y será a partir de las 14:00 horas de hoy 12 de enero.

#EnLaMañanera | Después de los accidentes del #Metro la jefa de gobierno de la Ciudad de México @Claudiashein pide despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional ante la sospecha de actos planificados pic.twitter.com/dAcRIB3Bsg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023

“A partir de hoy, de las dos de la tarde y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará en algunas estaciones del Metro CDMX y en algunas otras instalaciones, con 6 mil 060 elementos”, dijo Sheinbaum.

Sin embargo, la jefa de Gobierno no indicó por cuanto tiempo estaría la Guardia Nacional, ya que dijo que se evaluaría su presencia en el Metro CDMX.

¿Por qué habrá elementos de la Guardia Nacional en el Metro CDMX?

Claudia Sheinbaum acudió a la conferencia mañanera para aclarar algunas situaciones sobre el Metro CDMX, luego del accidente en la Línea 3 que dejó a una víctima y más de 50 lesionados.

Explicó que este 2023 el Metro CDMX tendrá una inversión superior al 2021 y destacó el proyecto de electricidad y modernización que tiene el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Sobre la presencia de la Guardia Nacional para labores de seguridad, Sheinbaum explicó que se han suscitado eventos que están fuera de la normalidad del Metro CDMX y por ello solicitó a la Presidencia que haya presencia en las instalaciones.

"Son episodios fuera de lo que normalmente ocurre", dijo tras anunciar la presencia de más de los 6 mil elementos de la Guardia Nacional.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó de nuevo a la jefa de Gobierno, pues indicó que los opositores usan estos incidentes en el transporte para atacar a Sheibaum, pero le refrendó su apoyo, pues la considera persona honesta.

"Hay quienes están utilizando los accidentes en el Metro CDMX para atacarla", declaró el Presidente durante la mañanera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ uso su mañanera para defender a la jefa de gobierno de Ciudad de México, @Claudiashein tras choque de vagones en el Metro pic.twitter.com/g3q8W6LuKR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023

Rechazan militarización por Guardia Nacional en Metro CDMX



Sheinbaum descartó que la presencia de la Guardia Nacional en el Metro CDMX se trate de la militarización, pues dijo que en varias partes de la capital ya hay elementos que patrullan por cuestiones de seguridad.

Agregó que estos "hechos atípicos" en la operación del Metro CDMX son recientes y que se llegará hasta el fondo de lo ocurrido en el choque de la Línea 3, incluso reveló que la fiscalía capitalina encontró la caja negra de uno de los trenes accidentados en una camioneta particular.

#EnLaMañanera | La caja negra de uno de los trenes que chocó en la línea 3 del #Metro el pasado sábado y que es indispensable para saber las causas que provocaron el incidente estaba en una camioneta cuando las autoridades llegaron, así lo revela @Claudiashein pic.twitter.com/rIFx6OjZws — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023

El Presidente reiteró que se apoyará al gobierno capitalino para mejorar las condiciones del Metro CDMX y rechazó que se trate de militarización la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones.

"Si a eso le llama militarización, asumimos la responsabilidad; vale más prevenir que lamentar. Vamos a cuidar al pueblo en el Metro CDMX", expresó.