¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 12 de enero

Este 12 de enero, en la mañanera de AMLO se abordaron varios temas entre los que destacan la Cumbre de Líderes de América del Norte. Checa el resumen de la conferencia de López Obrador.

Principales acuerdos de la Cumbre de Líderes de América del Norte

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer los avances en los temas de energías limpias, migración, seguridad y pueblos indígenas que se alcanzaron en la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Aseguró que la relación entre AMLO, Joe Biden y Justin Trudeau se fortalece tras la cumbre.



Guardia Nacional llega al Metro CDMX



La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció que solicitó al Presidente de la República que la Guardia Nacional llegue al Metro CDMX.

Por lo que a partir de las 14:00 horas de hoy 12 de enero se contará con la presencia de 6 mil 060 elementos de esta corporación en las estaciones del sistema de transporte.

"(Estarán) durante algunos meses, se evaluará conforme pasen los días", dio a conocer Sheinbaum en la mañanera de AMLO.

#EnLaMañanera | Después de los accidentes del #Metro la jefa de gobierno de la Ciudad de México @Claudiashein pide despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional ante la sospecha de actos planificados pic.twitter.com/dAcRIB3Bsg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023



En respuesta, el presidente López Obrador respaldó a la jefa de Gobierno, pues aseguró que sus adversario están usando estos accidentes para arremeter en contra de ella.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ uso su mañanera para defender a la jefa de gobierno de Ciudad de México, @Claudiashein tras choque de vagones en el Metro pic.twitter.com/g3q8W6LuKR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023

También rechazó que esta medida sea por una militarización, ya que aseguró que es una medida para evitar más accidentes en ese transporte.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció sobre el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en el #Metro pic.twitter.com/Ah4iRdiPiT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023

BMV abrirá planta en San Luis Potosí

En la mañanera, AMLO anunció que a partir de febrero se iniciará la operación de una planta de BMV con una inversión de 300 millones de euros en San Luis Potosí.

"Alemania decidió poner su planta en México, es una inversión de 300 millones de euros", expresó.

#EnLaMañanera | A San Luis Potosí llegará una planta de #BMW en febrero así lo adelantó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/UiOqikyQek — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023

Gobierno dialogará con empresas canadienses inconformes



El mandatario indicó que en breve su administración dialogará con las empresas de Canadá que tienen dudas o están inconformes con la política de México, luego de la X Cumbre de Líderes de América Latina.

#EnLaMañanera | En breve arrancará el diálogo entre el gobierno federal y empresas canadienses eléctricas que tienen dudas o están inconformes con la política de México pic.twitter.com/TQ5jF6Av8W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023

AMLO opinó sobre tesis de ministra Yasmín Esquivel

El presidente López Obrador opinó sobre lo que resolvió la UNAM sobre el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel y responsabilizó al rector Grau de "lavarse las manos".

#EnLaMañanera | Después de que la #UNAM concluyó que la tesis de 1987 de la ministra Yasmín Esquivel es un plagio, el presidente @lopezobrador_ responsabilizó al rector Enrique Graue, de esta determinación. pic.twitter.com/TYIZKTAPMP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023

AMLO se pronuncia sobre posible candidatura de Ricardo Mejía



El Presidente dijo que hasta el momento Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, no ha presentado su renuncia para contender por la gubernatura de Coahuila, sin embargo, por el Partido del Trabajo (PT).

"Está en su derecho, es libre y no tiene ningún impedimento nada más que si ya no podría estar de subsecretario y hacer la otra aclaración", dijo AMLO en la mañanera.

#EnLaMañanera | El Subsecretario de Seguridad @RicardoMeb

no apareció este jueves en la conferencia del presidente @lopezobrador_ en medio de los rumores que apuntan a que será candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, el presidente dijo que no le ha presentado su renuncia. pic.twitter.com/ufTsY0RZEX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023

AMLO confirma liberación de periodistas en Guerrero

El Presidente indicó que se encontró con vida a dos de los tres periodistas privados ilegalmente de la libertad en Guerrero y celebró la buena noticias.

#EnLaMañanera | La madrugada de este jueves, dos de los tres periodistas privados ilegalmente de la libertad, el 25 de diciembre del año pasado, fueron liberados en Coyuca de Catalán, Guerrero. pic.twitter.com/gLl2ErvNsd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?



En la conferencia, el Presidente opinó sobre le caso de plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, la resolución de la UNAM, además de los accidentes en el Metro CDMX y los resultados de la X Cumbre de Líderes de América del Norte; estas fueron las frases más relevantes de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 12 de enero.

