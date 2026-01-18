Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

¡Caos en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea 2; estaciones afectadas

El Metro CDMX comienza el día con retrasos en algunas estaciones de la Línea 2 y la Línea 3; usuarios piden agilizar el servicio para este domingo.

Metro CDMX HOY 18 de enero 2026: Retrasos y avance de trenes para este domingo
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY?|FIA
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Fernanda Benítez

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 18 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 18 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes

Retrasos en la Línea 7, ¿qué está pasando?

Reportan retrasos en la Línea 7, aseguran estar detenidos por más de 10 minutos; piden agilizar el avance de trenes.

Autoridades aseguran que el servicio ya se ha agilizados tras el retiro de un tren para revisión.

Retrasos en la Línea 8

Usuarios reportan retrasos en la Línea 8, aseguran esperar por más de 10 minutos en la estación Constitución de 1917; no hay trenes.

Autoridades no han dado alguna explicación respecto a este problema.

Sin trenes en la Línea 1

A través de redes sociales, usuarios reportaron problemas en la Línea 1, en dirección a Observatorio. Autoridades no han dado una explicación al respecto.

Avance lento en Hidalgo

Usuarios reportan avance lento en la estación Hidalgo, en dirección a Indios Verdes; piden agilizar el servicio.

¿Qué pasa en las estaciones Copilco y Universidad?

Usuarios preguntan si las estaciones Copilco y Universidad cuentan con servicio. Autoridades aseguran que el avance de trenes opera de forma normal.

Sin avance en la Línea 2, ¿qué pasa?

A través de redes sociales, usuarios reportan que no pasan trenes en la Línea 2; piden agilizar el servicio. Autoridades aseguran que ya están trabajando para resolver la situación.

¡Inicia el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

Tags relacionados
CDMX Metro CDMX

Notas