¡Caos en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea 2; estaciones afectadas
El Metro CDMX comienza el día con retrasos en algunas estaciones de la Línea 2 y la Línea 3; usuarios piden agilizar el servicio para este domingo.
¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 18 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 18 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes
Retrasos en la Línea 7, ¿qué está pasando?
Reportan retrasos en la Línea 7, aseguran estar detenidos por más de 10 minutos; piden agilizar el avance de trenes.
Autoridades aseguran que el servicio ya se ha agilizados tras el retiro de un tren para revisión.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 18, 2026
Retrasos en la Línea 8
Usuarios reportan retrasos en la Línea 8, aseguran esperar por más de 10 minutos en la estación Constitución de 1917; no hay trenes.
Autoridades no han dado alguna explicación respecto a este problema.
¿Ahora por qué no hay trenes en la Línea 8? Más de 10 minutos en Constitución de 1917 y ningún tren— G124 (@grmedina1) January 18, 2026
Sin trenes en la Línea 1
A través de redes sociales, usuarios reportaron problemas en la Línea 1, en dirección a Observatorio. Autoridades no han dado una explicación al respecto.
Línea 1 parece estar sin servicio dirección observatorio— AM (@Madart30) January 18, 2026
Avance lento en Hidalgo
Usuarios reportan avance lento en la estación Hidalgo, en dirección a Indios Verdes; piden agilizar el servicio.
No avanzamos en hidalgo dirección indios verdes— felRo (@aletzfelitz) January 18, 2026
¿Qué pasa en las estaciones Copilco y Universidad?
Usuarios preguntan si las estaciones Copilco y Universidad cuentan con servicio. Autoridades aseguran que el avance de trenes opera de forma normal.
Buen día. Al momento, la Línea 3 del Metro ofrece servicio en todas sus estaciones. Oportunamente, informaremos a nuestros usuarios sobre los avances del proyecto de modernización.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 18, 2026
Sin avance en la Línea 2, ¿qué pasa?
A través de redes sociales, usuarios reportan que no pasan trenes en la Línea 2; piden agilizar el servicio. Autoridades aseguran que ya están trabajando para resolver la situación.
Buen día. Al momento la Línea 2 no presenta averías, se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 18, 2026
¡Inicia el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 14° C Mín. 6° C pic.twitter.com/xN4HijNcNn— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 18, 2026