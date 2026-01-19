Logo Inklusion Sitio accesible
¡Colapso en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea B y Línea 3; estaciones afectadas

El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en algunas estaciones de la Línea B y Línea 3; usuarios piden agilizar el servicio para este lunes 19 de enero 2026.

Escrito por:  Fernanda Benítez

¡Toma precauciones! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 19 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 19 de enero 2026? Estaciones con retrasos y avance de trenes

Retrasos en Línea 9, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en Línea 9, dirección Pantitlán; piden agilizar el avance de trenes.

Alta afluencia en la Línea 3

Reportan alta afluencia en la Línea 3; autoridades aseguran que la marcha de trenes ya se está agilizando.

Desalojan a usuarios de la estación San Joaquín, Línea 7

Usuarios compartieron que fueron desalojados del metro San Joaquín, Línea 7, sin ningún tipo de explicación.

Autoridades explicaron que la evacuación fue por la revisión en la zona de vía; aseguran que ya se agiliza la marcha de trenes.

Alta afluencia en estaciones de la Línea 7; piden agilizar avance

Varias estaciones de la Línea 7 reportan alta afluencia, siendo San Joaquín y Mixcoac de las más afectadas; piden agilizar el avance de trenes.

Siguen los retrasos en la Línea 3

Usuarios reportan retraso de trenes en la Línea 3; piden agilizar el avance.

Autoridades explican que hay alta afluencia en las estaciones de esta línea, por lo que ya se envían trenes vacíos para agilizar el servicio.

Retrasos de 10 minutos en la Línea 3, ¿qué pasa?

Usuarios aseguran estar detenidos por más de 10 minutos en la estación Universidad, Línea 3, aseguran que las puertas no abren; piden agilizar el avance de trenes.

Avance lento en la Línea B

Usuarios reportan avance lento en la Línea B; piden agilizar el avance de trenes. Autoridades no han dado una explicación al respecto.

¡Inicia el día con normalidad!

En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas para este lunes 19 de enero 2026.

