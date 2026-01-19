¡Colapso en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea B y Línea 3; estaciones afectadas
El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en algunas estaciones de la Línea B y Línea 3; usuarios piden agilizar el servicio para este lunes 19 de enero 2026.
¡Toma precauciones! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 19 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 19 de enero 2026? Estaciones con retrasos y avance de trenes
Retrasos en Línea 9, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en Línea 9, dirección Pantitlán; piden agilizar el avance de trenes.
M.0486 AGILICEN el servicio porfavor. Dirección Pantitlán linea 9— Angelica Maldonado (@AngelicaMa49279) January 19, 2026
Alta afluencia en la Línea 3
Reportan alta afluencia en la Línea 3; autoridades aseguran que la marcha de trenes ya se está agilizando.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión en zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 19, 2026
Desalojan a usuarios de la estación San Joaquín, Línea 7
Usuarios compartieron que fueron desalojados del metro San Joaquín, Línea 7, sin ningún tipo de explicación.
Autoridades explicaron que la evacuación fue por la revisión en la zona de vía; aseguran que ya se agiliza la marcha de trenes.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar una revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 19, 2026
Alta afluencia en estaciones de la Línea 7; piden agilizar avance
Varias estaciones de la Línea 7 reportan alta afluencia, siendo San Joaquín y Mixcoac de las más afectadas; piden agilizar el avance de trenes.
Así en Metro Mixcoac pic.twitter.com/o3Ms2WN4Mk— Alejandra FV (@AlejandraFV13) January 19, 2026
Siguen los retrasos en la Línea 3
Usuarios reportan retraso de trenes en la Línea 3; piden agilizar el avance.
Autoridades explican que hay alta afluencia en las estaciones de esta línea, por lo que ya se envían trenes vacíos para agilizar el servicio.
Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 19, 2026
Retrasos de 10 minutos en la Línea 3, ¿qué pasa?
Usuarios aseguran estar detenidos por más de 10 minutos en la estación Universidad, Línea 3, aseguran que las puertas no abren; piden agilizar el avance de trenes.
Linea 3 metro universidad no sale la llevamos 10 minutos y no sale está parado,no ha abierto puertas— Tdm Martínez (@thaliamd36) January 19, 2026
Avance lento en la Línea B
Usuarios reportan avance lento en la Línea B; piden agilizar el avance de trenes. Autoridades no han dado una explicación al respecto.
Que pasa con la linea b— Eduardo Juarez (@Eduardo29395918) January 19, 2026
Por que esta tam lenta ?
¡Inicia el día con normalidad!
En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas para este lunes 19 de enero 2026.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 16° C Mín. 3° C pic.twitter.com/rbfcdrAAN7— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 19, 2026