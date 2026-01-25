Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

¿Caos en la Línea A del Metro CDMX? Retrasos y avance de trenes para este domingo

El Metro CDMX comienza este domingo con algunos problemas en la Línea A; usuarios piden agilizar el servicio en dirección a Pantitlán; últimas noticias EN VIVO.

Metro CDMX HOY 25 de enero 2026: Retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 25 de enero 2026?|FIA
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Fernanda Benítez

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 25 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 25 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes EN VIVO

Humo en la estación de Hospital General

Usuarios reportaron humo en la estación Hospital General; autoridades no han dado una explicación al respecto.

Retrasos en la Línea B, ¿qué pasa?

Usuarios reportan problemas en la Línea B, en dirección a Buenavista; piden agilizar el avance de trenes.

Piden agilizar servicio en la Línea A

Usuarios piden agilizar el avance de trenes de la Línea A, en dirección a Pantitlán.

¡Inicia el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas para este domingo 25 de enero 2026.

Tags relacionados
CDMX Metro CDMX

Notas