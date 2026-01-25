¿Caos en la Línea A del Metro CDMX? Retrasos y avance de trenes para este domingo
El Metro CDMX comienza este domingo con algunos problemas en la Línea A; usuarios piden agilizar el servicio en dirección a Pantitlán; últimas noticias EN VIVO.
¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 25 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 25 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes EN VIVO
Humo en la estación de Hospital General
Usuarios reportaron humo en la estación Hospital General; autoridades no han dado una explicación al respecto.
Problemas en sus instalaciones estación hospital general pic.twitter.com/SLiIC242Eq— leon (@leon97734998) January 25, 2026
Retrasos en la Línea B, ¿qué pasa?
Usuarios reportan problemas en la Línea B, en dirección a Buenavista; piden agilizar el avance de trenes.
Que pasa en la línea b dirección Buenavista— Jose de jesus Hernandez montero (@Josedej96158721) January 25, 2026
Piden agilizar servicio en la Línea A
Usuarios piden agilizar el avance de trenes de la Línea A, en dirección a Pantitlán.
Metan velocidad al servicio en #LíneaA dirección #Pantitlan, muchos tenemos que llegar temprano a trabajar y no pasa ningún tren.— Ramiro Téllez (@RamiroTlle56495) January 25, 2026
¡Inicia el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas para este domingo 25 de enero 2026.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 8° C pic.twitter.com/YYtAovv2ig— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 25, 2026