¡Caos en Metro CDMX HOY 28 de diciembre 2025! Suspenden servicios en Línea 7; estaciones afectadas

Te compartimos el avance de trenes de todas las Líneas del Metro CDMX para este domingo 28 de diciembre 2025; toma precauciones.

Metro CDMX HOY 28 de diciembre 2025: Retrasos y avance de trenes este domingo
¿Qué pasa en el Metro CDMX este domingo?|FIA
Escrito por:  Fernanda Benítez

¡Atención, usuarios! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 28 de diciembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 28 de diciembre 2025? Retrasos y avance de trenes

Retrasos en la Línea 8, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 8, aseguran que ni pasan los trenes; piden agilizar el servicio.

Cierran estación de la Línea 7 por trabajos de mantenimiento

El Metro CDMX confirmó el cierre de la estación 'Auditorio' de la Línea 7 por trabajos de mantenimiento; piden tomar precauciones.

Las otras estaciones de la Línea 7 operan con normalidad y sin inconvenientes.

Retrasos en Indios Verdes; 30 minutos de espera

Usuarios reportan retrasos en Indios Verdes, aseguran esperar por más de 30 minutos para que avance el tren.

Retrasos en la Línea A, ¿qué pasa?

Reportan retrasos en la Línea A, piden una explicación y agilizar el avance de trenes.

¡Inicia el día con normalidad!

¡Atención! En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

