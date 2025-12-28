¡Caos en Metro CDMX HOY 28 de diciembre 2025! Suspenden servicios en Línea 7; estaciones afectadas
Te compartimos el avance de trenes de todas las Líneas del Metro CDMX para este domingo 28 de diciembre 2025; toma precauciones.
¡Atención, usuarios! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 28 de diciembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 28 de diciembre 2025? Retrasos y avance de trenes
Retrasos en la Línea 8, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 8, aseguran que ni pasan los trenes; piden agilizar el servicio.
Muevan la línea 8, caray!! La gente también tiene que llegar a su trabajo en domingo 🙄🙄🙄— Astrid (@LeslieBQQ) December 28, 2025
Cierran estación de la Línea 7 por trabajos de mantenimiento
El Metro CDMX confirmó el cierre de la estación 'Auditorio' de la Línea 7 por trabajos de mantenimiento; piden tomar precauciones.
Las otras estaciones de la Línea 7 operan con normalidad y sin inconvenientes.
Como parte de las acciones de mejora a la infraestructura del Metro, este día se realizan trabajos en la estación Auditorio de la Línea 7, por lo que no habrá ascenso ni descenso de pasajeros en este punto.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 28, 2025
El servicio de trenes en la Línea 7 opera con normalidad, sin realizar…
Retrasos en Indios Verdes; 30 minutos de espera
Usuarios reportan retrasos en Indios Verdes, aseguran esperar por más de 30 minutos para que avance el tren.
Desde que se abrió solamente ha salido 1 metro de indios verdes llevan caci 30 minutos y no ha salido ningún otro— Crixus (@crixus83) December 28, 2025
Retrasos en la Línea A, ¿qué pasa?
Reportan retrasos en la Línea A, piden una explicación y agilizar el avance de trenes.
el tren de la línea A va lenta , no hay gente y tampoco está lloviendo. Ahora con que cuento saldrán ahora?.— Jeraldin R (@R270235R) December 28, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
¡Atención! En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 7° C pic.twitter.com/eVRnI1Ynsy— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 28, 2025