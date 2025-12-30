¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del martes 30 de diciembre de 2025
Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX hoy martes 30 de diciembre. Te informamos sobre la marcha de trenes, así como estaciones cerradas y tiempos de espera reales.
¡Buenos días! Llegamos al penúltimo día del año. Este martes 30 de diciembre de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera con horario normal desde las 05:00 horas.
Aunque la afluencia es menor por las vacaciones, usuarios reportan que el paso de trenes es muy lento en líneas de alta demanda. Aquí te actualizamos al momento para que no se te haga tarde.
Metro CDMX hoy 30 de diciembre: Estado del servicio, retrasos y afluencia en tiempo real
Revisión en la Línea B; hay avance lento y detenciones
¡Toma previsiones! Ante reclamos, el Metro CDMX lo confirma: "Se realiza revisión a un tren en la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes".
Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 30, 2025
Reclamos por retrasos en la Línea 3, Línea 7 y Línea 8, principalmente
Se registran múltiples reclamos en redes por la demora en el avance de trenes de la Línea 3, Línea 7 y Línea 8. Aseguran que hay bajo flujo de trenes, por lo que hay esperas de hasta más de 10 minutos.
Línea 8 constitución no pasa ningún tren y el andén ya está saturado.— Jhoanna Ro. He. (@Sick__Girl) December 30, 2025
Que onda, así son de lentos para todo? Lunes 3 dirección Indios verdes - CU parace micro haciendo Base 😑— John (@John7771896135) December 30, 2025
Afectaciones en la Línea 7
Ante múltiples reclamos, el Metro CDMX informa que "se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7". Toma previsiones.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 30, 2025
Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia.