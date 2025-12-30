¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del martes 30 de diciembre de 2025

¡Buenos días! Llegamos al penúltimo día del año. Este martes 30 de diciembre de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera con horario normal desde las 05:00 horas.

Aunque la afluencia es menor por las vacaciones, usuarios reportan que el paso de trenes es muy lento en líneas de alta demanda. Aquí te actualizamos al momento para que no se te haga tarde.