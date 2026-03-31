¿Qué línea del Metro va lenta hoy? Minuto a minuto y reportes importantes este martes 31 de marzo

Este martes 31 de marzo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México registra alta afluencia de pasajeros desde las primeras horas de la jornada. Para evitar contratiempos en tu traslado hacia el trabajo o la escuela, es fundamental conocer el estado del servicio en tiempo real.

En este Live Blog te informamos sobre el avance de los trenes, los tiempos de espera oficiales y los reportes ciudadanos en las 12 líneas de la red. Toma precauciones y anticipa tu salida.

