¿Qué línea del Metro va lenta hoy? Minuto a minuto y reportes importantes este martes 31 de marzo
Revisa nuestro reporte en tiempo real sobre el avance de los trenes, la saturación en andenes y los tiempos de espera en las 12 líneas del Metro CDMX para este martes.
Este martes 31 de marzo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México registra alta afluencia de pasajeros desde las primeras horas de la jornada. Para evitar contratiempos en tu traslado hacia el trabajo o la escuela, es fundamental conocer el estado del servicio en tiempo real.
En este Live Blog te informamos sobre el avance de los trenes, los tiempos de espera oficiales y los reportes ciudadanos en las 12 líneas de la red. Toma precauciones y anticipa tu salida.
Metro CDMX hoy 31 de marzo: Líneas colapsadas y tiempos reales de espera EN VIVO
Lluvia en la ciudad
Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 8, 9, 12 A y B, por lo que el avance de los trenes es lento. Toma previsiones.
¿Se encuentra abierta la estación San Antonio Abad?
Las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.
Comienza el servicio en el Metro CDMX
Comienza el servicio en el Metro CDMX de este martes 31 de marzo. En la CDMX se espera une temperatura máxima de 23° C y una mínima de 8° C.