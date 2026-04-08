¡Sin trenes en la Línea 8 del Metro CDMX! Estas son las estaciones con retrasos y afectaciones este miércoles; últimas noticias EN VIVO
El Metro CDMX comienza el miércoles con la falta de trenes y retrasos en la Línea 8, usuarios aseguran esperar más de 10 minutos por el paso de una unidad.
¡Sal con tiempo! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este miércoles 8 de abril 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
Las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y el Auditorio, de la Línea 7, se mantiene cerradas por trabajaos de rehabilitación; aún no hay fecha de reapertura.
¿Qué pasa en Metro CDMX HOY 8 de abril 2026? Retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO
Retrasos de hasta 10 minutos en la Línea 8
Usuarios reportan falta de trenes en la Línea 8, en dirección a Garibaldi, aseguran esperar el paso de una unidad por más de 10 minutos; piden agilizar el servicio.
Que pasa en L8 dirección Garibaldi? Estamos en Iztacalco y no pasa tren desde hace 10 minutos. Ya hay mucha gente!!!— KroskyPie (@KroskyP) April 8, 2026
¡Comienzan las operaciones con normalidad!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 11° C pic.twitter.com/wkyULVc5f0— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 8, 2026