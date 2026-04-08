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¡Sin trenes en la Línea 8 del Metro CDMX! Estas son las estaciones con retrasos y afectaciones este miércoles; últimas noticias EN VIVO

El Metro CDMX comienza el miércoles con la falta de trenes y retrasos en la Línea 8, usuarios aseguran esperar más de 10 minutos por el paso de una unidad.

Metro CDMX HOY 8 de abril 2026: Retrasos y avance de trenes en todas las Líneas; noticias EN VIVO
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 8 de abril 2026?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez,Daniel Rivera Guzmán

¡Sal con tiempo! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este miércoles 8 de abril 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y el Auditorio, de la Línea 7, se mantiene cerradas por trabajaos de rehabilitación; aún no hay fecha de reapertura.

¿Qué pasa en Metro CDMX HOY 8 de abril 2026? Retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO

Retrasos de hasta 10 minutos en la Línea 8

Usuarios reportan falta de trenes en la Línea 8, en dirección a Garibaldi, aseguran esperar el paso de una unidad por más de 10 minutos; piden agilizar el servicio.

¡Comienzan las operaciones con normalidad!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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