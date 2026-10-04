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¡Lluvia en la CDMX! Así opera la red del Metro este domingo para facilitar tus traslados en la capital

¿Vas a salir este domingo a pasear o de compras? Revisa cómo va el servicio de la red del Metro CDMX y toma previsiones en tus traslados por la ciudad.

Vagón del Metro en estación.
¿Cómo va el Metro CDMX este domingo?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 4 de octubre de 2026.

¡Lluvia en la CDMX! Así opera la red del Metro este domingo para facilitar tus traslados en la capital

Cinco líneas con marcha lenta

EL STC informó que, debido a la lluvia que cae en la CDMX, hay marcha lenta en cinco líneas:

  • Línea 3: Universidad a Indios Verdes.
  • Línea 4: Martín Carrera a Santa Anita. 
  • Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi. 
  • Línea 9: Tacubaya a Pantitlán. 
  • Línea B: Ciudad Azteca a Buenavista.

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