¡Lluvia en la CDMX! Así opera la red del Metro este domingo para facilitar tus traslados en la capital
¿Vas a salir este domingo a pasear o de compras? Revisa cómo va el servicio de la red del Metro CDMX y toma previsiones en tus traslados por la ciudad.
Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 4 de octubre de 2026.
¡Lluvia en la CDMX! Así opera la red del Metro este domingo para facilitar tus traslados en la capital
Cinco líneas con marcha lenta
EL STC informó que, debido a la lluvia que cae en la CDMX, hay marcha lenta en cinco líneas:
- Línea 3: Universidad a Indios Verdes.
- Línea 4: Martín Carrera a Santa Anita.
- Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi.
- Línea 9: Tacubaya a Pantitlán.
- Línea B: Ciudad Azteca a Buenavista.
#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 3, 4, 8, 9 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 4, 2026
Toma previsiones.