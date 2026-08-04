Hombre se cae en las escaleras electricas en la Línea 1: así va el avance del Metro CDMX
Consulta el reporte del Metro CDMX hoy, martes 4 de agosto, con información actualizada sobre retrasos, incidencias, avance de trenes y estado del servicio.
El Metro CDMX sigue siendo uno de los sistemas de transporte público con mayor actividad en México y el resto de América Latina, siendo una pieza clave para la movilidad diaria en la capital del país.
Su red está integrada por 12 líneas que enlazan 195 estaciones y conectan con las vialidades más importantes de la CDMX y municipios del Edomex.
Esto permite que miles de personas puedan trasladarse por sus conexiones cada hora, además de que el STC cuenta con estaciones de correspondencia para facilitar los transbordos entre líneas y con otros sistemas de la Red de Movilidad Integrada como Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero, etc.
En esta cobertura EN VIVO de este martes 4 de agosto de 2026 encontrarás los reportes más recientes sobre retrasos, alta afluencia, incidencias y el avance de los trenes según el propio Metro CDMX para que puedas planear tu recorrido con información actualizada.
Metro CDMX hoy 4 de agosto; reporte EN VIVO de retrasos, incidencias y avance de trenes
Problemas en la Línea 1
Esta tarde, en la pasarela de Pino Suárez de la Línea 1, un usuario sufrió una caída en las escaleras eléctricas luego de que su suéter quedara atorado.
Lluvia en la CDMX
Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y B.
Lluvia en la Línea B
La circulación de los trenes en la Línea B es lenta debido a la implementación de marcha de seguridad por lluvia en la ciudad.
Línea A
El avance del Metro en la Línea A es lento por la presencia de lluvia en la zona.
Retiran tren de la Línea 7 y así afectó la circulación
Debido a la revisión a un tren en la Línea 7, la marcha en la ruta es lenta; sin embargo, el Metro CDMX informó que en breve se normalizará la circulación de los trenes. Autoridades pidieron atender las indicaciones del personal del Sistema y permitir el libre cierre de puertas.
Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 4, 2026
Retrasos de hasta 10 minutos por estación en Línea A
Debido al retiro de un tren, la Línea A que va de La Paz a Pantitlán, reportó retrasos de hasta 10 minutos por estación; sin embargo el Metro CDMX informó que ya se restableció el servicio.
Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea A, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 4, 2026
Línea B con retrasos de 10 minutos por estación
El Metro CDMX informó que tuvo que realizar maniobras en la estación Zapata debido a que a un usuario se le cayó su termo a las vías, ocasionando retrasos de hasta 10 minutos por estación. Sin embargo, el reporte fue atendido de manera inmediata y se pudo restablecer la circulación.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 4, 2026
Se normaliza paulatinamente la circulación de los trenes en la Línea 3, luego de realizar maniobras para retirar un objeto metálico de la zona de vías (termo). Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea amarilla de seguridad.
Anticipa tu… pic.twitter.com/uPYEjhE61e
Línea B completamente detenida por el rescate a una persona
El Metro CDMX informó que se encuentra momentáneamente detenido en la Línea B debido a maniobras para rescatar a una persona en zona de vías de la interestación Romero Rubio-Oceanía.
#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea B . Realizamos maniobras para rescatar a una persona en zona de vías de la interestación Romero Rubio-Oceanía.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 3, 2026
Retrasos de 20 minutos por estación en la Línea 2
Debido al retiro de un tren, el Metro CDMX informó que habría retrasos de varios minutos por estación en la Línea 2, que va de Taxqueña a Cuatro Caminos.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 4, 2026
¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas este martes 04 de agosto?
El Metro CDMX informó puntualmente la apertura de su servicio a las 05:00 horas de este martes 04 de agosto, recalcando una afluencia baja y circulación constante en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B; que llegan a ser las de mayor demanda. Asimismo, aclaró que todas las estaciones de su red están abiertas y funcionando en horario habitual, en especial la parada Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2.
#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B registran afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 4, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas direcciones:… pic.twitter.com/T3KgWFn500