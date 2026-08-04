Hombre se cae en las escaleras electricas en la Línea 1: así va el avance del Metro CDMX

El Metro CDMX sigue siendo uno de los sistemas de transporte público con mayor actividad en México y el resto de América Latina, siendo una pieza clave para la movilidad diaria en la capital del país.

Su red está integrada por 12 líneas que enlazan 195 estaciones y conectan con las vialidades más importantes de la CDMX y municipios del Edomex.

Esto permite que miles de personas puedan trasladarse por sus conexiones cada hora, además de que el STC cuenta con estaciones de correspondencia para facilitar los transbordos entre líneas y con otros sistemas de la Red de Movilidad Integrada como Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero, etc.

En esta cobertura EN VIVO de este martes 4 de agosto de 2026 encontrarás los reportes más recientes sobre retrasos, alta afluencia, incidencias y el avance de los trenes según el propio Metro CDMX para que puedas planear tu recorrido con información actualizada.