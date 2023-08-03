¿Por qué murieron dos jóvenes en la estación Hidalgo del Metro CDMX? Martí Batres lo aclara

El jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres, reveló lo que sucedió en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro CDMX la tarde de ayer, donde una mujer y un hombre fallecieron arrollados por el tren.

En un inicio, había varias versiones sobre lo sucedido: supuestamente una joven resbaló a las vías y un hombre, al intentar rescatarla, terminó por caer y ambos fueron arrollados. Sin embargo, el mandatario local aseveró que los videos de vigilancia de la estación muestran otra situación.

En su conferencia de prensa diaria, Batres Guadarrama señaló que un sujeto fue quien empujó a la mujer al paso del tren y, posteriormente, el mismo hombre se arrojó a las vías. Agregó que testimonios de testigos coinciden con lo mostrado por las imágenes.

“De acuerdo con los videos, en efecto, parece que llega una persona y justo cuando el tren se está acercando, avienta a la chica y luego se avienta esta persona también al Metro. Luego tenemos dos testimonios: uno de un testigo que estuvo presente que en efecto afirma que llegó esta persona, empujó a la mujer y luego se aventó y coincide con el testimonio del novio”, afirmó el jefe de gobierno.

Martí Batres expresó que continuará la investigación sobre lo sucedido en la estación Hidalgo y los testigos serán citados a declarar. Agregó que la Fiscalía General de Justicia está atendiendo este tema.

¿Cuáles eran las versiones sobre lo que pasó en la estación Hidalgo del Metro CDMX?

El incidente ocurrió la tarde de ayer 2 de agosto de 2023 en la estación Hidalgo, de la Línea 2 del Metro CDMX. Los primeros indicios señalaban que un hombre empujó a una mujer al paso del convoy y ambos, de alrededor de 18 años de edad, fallecieron tras ser arrollados por el tren.

El novio de la joven presenció lo sucedió y quedó en estado de shock. Señaló que no reconoció al hombre que aventó a la mujer al paso del tren.

"De repente sentí cómo salió una persona corriendo y aventó a la muchacha a las vías; esa misma persona se aventó como si fuera una plancha. La señorita estaba sola".



Testigo narra el momento en el que dos personas murieron esta tarde en la estación Hidalgo de la Línea 2 del… pic.twitter.com/4yw6tHmzws — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 3, 2023

Otras versiones indicaban un supuesto intento de suicidio, por el cual el sujeto habría intentado rescatar a la mujer y terminó por caer también a las vías.

