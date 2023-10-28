Metrobús CDMX choca contra pipa de gas en el Centro Histórico

Momentos de tensión se vivieron en el primer cuadro de la capital cuando en las primeras horas del 28 de octubre se registró el choque de una unidad del Metrobús CDMX con una pipa de gas; al lugar arribaron miembros del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para atender a las personas.

Aunque aún no se han pronunciado las autoridades sobre el choque, se conoce que la unidad pertenecía a la línea 4 ruta Norte y el impacto se dio mientras cruzaba las calles Belisario Domínguez y República de Brasil.

CHOQUE METROBUS.



Esta mañana se registra un choque entre una unidad del @MetrobusCDMX y una pipa de gas en la esquina de Belisario Domínguez y Brasil, #CentroHistorico de la #Cdmx #CiudadSegura.



Servicios de emergencias se movilizaron, no se reportan lesionados. @LaSEMOVI pic.twitter.com/RxtuhI1Q4i — Halcon (@HalconOnce) October 28, 2023

Conductor de Metrobús CDMX se pelea con motociclista y choca

En los últimos meses los choques de las unidades de transporte se comparten con mayor rapidez, recientemente, un conductor del Metrobús CDMX peleó con un motociclista y derivó en un choque.

De acuerdo con los testigos, el motociclista encaró al conductor y le rompió sus lentes, lo que ocasionó que se impactara contra un poste; el incidente pasó en la línea que iba de Tepalcates a Colonia del Valle.

Metrobús CDMX emite ficha informativa sobre choque contra pipa de gas

Horas después del incidente, el Centro de Control del Metrobús dio a conocer que el reporte se dio alrededor de las 8:40 horas cuando el operador de la unidad se vio obligado a frenar y evitar que el impacto fuera mayor; en el lugar atendieron a tres personas con lesiones leves que no ameritaron traslado.

En el comunicado aseguraron que la pipa de gas se cruzó intempestivamente cuando el Metrobús realizaba su recorrido en el primer cuadro de la capital.

"De forma preliminar, el transporte de gas cruzó la línea roja de su semáforo, lo que provocó el incidente", escribieron.