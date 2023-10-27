¿Cómo llegar al GP de México? Estacionamientos y rutas de Metro, Metrobús y Trolebús

A partir del viernes 27 y hasta el domingo 29 de octubre, el Autódromo Hermanos Rodríguez espera recibir más de 300 mil aficionados a lo largo del fin de semana para ver el GP de México, el evento esperado por todos los aficionados a la Fórmula 1 en nuestro país y que presenta una nueva oportunidad para ver correr a Checo Pérez en vivo.

Si eres uno de los afortunados que consiguió boletos para el evento de la máxima categoría de automovilismo, a continuación te presentamos el plan de movilidad impulsado por el Gran Premio de la Ciudad de México, con las rutas de transporte público, las estaciones de Metro y Metrobús, así como los estacionamientos de donde salen camiones especiales rumbo al autódromo.

Para llegar al autódromo ubicado en la alcaldía Iztacalco, no muy lejos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la principal recomendación es adquirir la Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual tiene un costo de 15 pesos y a la venta en cualquier estación de Metro y Metrobús.

De igual forma, recuerda que aunque el GP de México es en todo el autódromo, no hay estacionamiento para autos particulares, por este motivo se establecieron estacionamientos remotos en distintos puntos de la CDMX para, de ahí, tomar un camión especial rumbo al circuito.

¿Cómo llegar al Gran Premio de México? Rutas para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en Metro y Metrobús

Para el Gran Premio de México, todas las estaciones del Metrobús y Metro CDMX funcionarán de manera habitual, por lo que deberás llegar a una de las siguientes estaciones, por lo que te sugerimos consultar el mapa del autódromo para revisar qué estación te queda más cerca y no caminar tanto hasta tu puerta de acceso.

Estaciones del Metro CDMX en las que te puedes bajar para ir al GP de México:

Velódromo (Línea 9 color café)

(Línea 9 color café) Ciudad Deportiva (Línea 9)

(Línea 9) Puebla (Línea 9)

Estaciones del Metrobús CDMX para el GP de México 2023:

Iztacalco (Línea 2)

(Línea 2) UPIICSA (Línea 2)

Cómo llegar en Trolebús al Gran Premio de México

Estación Ciudad Deportiva (línea 2)

(línea 2) Estación Puerta 8 (Línea 2)

(Línea 2) Estación Puebla (Línea 2)

Por otro lado, el GP de México informa que se establecerá un transporte perimetral gratuito en el autódromo, con el objetivo de acercar a los asistentes a la puerta que les corresponda, con un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche.

"Se habilitará una zona de ascenso y descenso en la Puerta 6 del Palacio de los Deportes para transporte por apps móviles. Asimismo, estarán habilitadas las bases de taxi en la Puerta 15 del Autódromo y en la calle Avena. Se contará con un estacionamiento para bicicletas en el Palacio de los Deportes", informó el GP de México.

Estacionamientos en la CDMX para llegar al GP de México en camión directo

Por otro lado, para esta edición, el GP de la Ciudad de México estableció cinco estacionamientos en distintos puntos de la CDMX para dejar el auto y abordar un camión especial rumbo al autódromo. Tiene un costo de 85 pesos y sale, aproximadamente, cada 15 minutos. También se deberá pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual se puede comprar y recargar en los mismos puntos:



Estadio Azteca (Calz. de Tlalpan esquina con Cto. Azteca, debajo del puente)

Plaza Carso (Calle Presa Falcón, Plaza Carso)

Auditorio Nacional (Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco, al costado de Campo Marte)

Expo México Santa Fe (a un costado) (Av. Santa Fe y Av. Carlos Lazo)

Hipódromo de las Américas (Av. del Conscripto, Bahía de acceso a Centro Banamex)

Estos transportes llegarán a tres zonas del autódromo:

