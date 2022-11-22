Restos hallados pertenecen a mexicana Blanca Arellano, dice necropsia

La necropsia que se realizó a los restos hallados en una playa de Huacho el pasado 10 de noviembre permitió corroborar que pertenece a la ciudadana mexicana Blanca Arellano, quien se encontraba desaparecida desde el 7 de este mes.

La identificación de los restos fue posible gracias a un elemento fundamental: un anillo plateado, el que se le observa portar en algunas imágenes difundidas tras su desaparición. Familiares de la mujer mexicana indicaron que el anillo encontrado en los restos era similar al que usaba la víctima.

El principal sospechoso de la muerte de la mexicana es el estudiante de medicina, Juan Pablo Villafuerte. La dueña de una bodega reveló que el joven, antes de ejecutar el crimen, adquirió bolsas negras, mientras que cámaras de seguridad lo captaron comprando lejía.

Asimismo, los peritos de criminalística que realizaron los trabajos en el cuarto que alquilaba en Huacho hallaron restos de sangre en diferentes puntos. También encontraron restos de cabello, maletas y prendas de mujer, además de una bandera mexicana.

Ante todas estas evidencias, la Fiscalía ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Villafuerte, quien fue detenido el jueves. La investigación contra el hombre es por los delitos de feminicidio, trata de personas y tráfico de órganos.