Mexicanas interpretan en España “El silencio del sonido”

"El silencio del sonido" es una puesta que interpretan las mexicanas Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz en España, una actuación multidisciplinaria en la que empareja una orquesta y un payaso en el escenario.

La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra, espera atraer al público con su amor por la música clásica a través de esta nueva puesta en escena.

De la Parra, quien ha dirigido más de 100 orquestas, incluidas la Filarmónica de Londres y la Orquesta de París, adopta un nuevo formato con "El silencio del sonido" y pone a los músicos en el escenario en lugar de en el foso.

En un viaje a través de piezas clásicas, la orquesta juega un papel clave en la narración mientras un payaso efectúa la realización.

Alondra de la Parra, directora de orquesta:

Las historias que contamos en este programa son solo algunas de las muchas historias posibles que uno puede pensar al escuchar música clásica.

El objetivo de esta propuesta (El silencio del sonido) es llegar a un público más amplio para que se enamore de la orquesta, además de dar un cierto consuelo, sueños, imaginación y arte en este peculiar periodo de tiempo de contingencia sanitaria.

En conjunto con la música, Gabriela Muñoz, artista multidisciplinar, adopta el personaje del payaso que no habla durante la actuación y solo interactúa con proyecciones visuales, como pájaros en vuelo.

Gabriela Muñoz, artista multidisciplinar:

Mi personaje es un personaje que he interpretado durante muchos años.

En esta actuación multidisciplinaria se intenta colocar al espectador en una situación en la que emprenda un viaje visual, melódico y emocional para encontrarse consigo mismo y en sintonía con la música, o para realmente encontrar su música interior que le permita bailar a su propio ritmo.

Respecto la selección musical, Alondra de la Parra incluye piezas de Claude Debussy, Sergei Prokofiev e Igor Stravinsky, entre otras.

Alondra de la Parra, directora de orquesta:

Quería tener obras muy contrastantes, una tras otra, que pudieran ser una muestra muy hermosa como introducción a la orquesta de piezas de las que cualquiera pueda enamorarse de inmediato.

Estas mujeres mexicanas han trabajado en el proyecto durante seis años y recientemente han superando los problemas provocados por la contingencia sanitaria provocada por la COVID-19.

La semana del 25 de noviembre de 2021, Gabriela Muñoz, se presentó junto a la orquesta sinfónica de GIO antes de una vista previa frente a una audiencia en Girona, España.

"El silencio del sonido" se estrenará en México para el próximo mes de julio.