OMS acuerda impulsar un pacto para prevenir nuevas pandemias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acordó iniciar negociaciones sobre un pacto internacional para prevenir y controlar futuras pandemias, al cumplirse dos años del primer contagio de Covid-19 en Wuhan, China.

Se espera que el pacto para reforzar las medidas para prevenir y combatir las pandemias esté listo en mayo de 2024, cubriendo asuntos que van desde el intercambio de datos y la secuenciación del genoma de virus emergentes hasta posibles vacunas y medicamentos derivados de la investigación.

La decisión fue adoptada por consenso en una asamblea ministerial especial de las 194 naciones que integran el organismo de salud de la ONU, lo que provocó el aplauso de las delegaciones al final de una reunión de tres días.

"El texto que tenemos ante nosotros es el producto de extensas discusiones, de francos intercambios y de compromisos", dijo la embajadora de Australia, Sally Mansfield, quien copresidió el grupo de trabajo. "Avancemos juntos en solidaridad para hacer el arduo trabajo que tenemos por delante".

Estados Unidos acogió con satisfacción la decisión sobre las conversaciones para el pacto que copatrocinó, poco después de que se diera a conocer información sobre la nueva variante de Covid-19, omicron.

"Este paso trascendental representa nuestra responsabilidad colectiva de trabajar juntos para promover la seguridad sanitaria y hacer que el sistema de salud mundial sea más fuerte y más receptivo", dijo su misión de la ONU en Ginebra en un comunicado el miércoles.

¿Qué podría cambiar con el nuevo tratado de pandemias?

Con el pacto se prevé crear mecanismos para asegurar que los países cumplan con las nuevas regulaciones y exigir que se presente evidencia científica para justificar medidas que interfieran con los viajes o el comercio internacional.

También se plantea reforzar el poder de la OMS para acceder a todas las fuentes posibles de información sobre brotes epidémicos y obligar a los países a que acepten las misiones científicas que esta entidad decida enviar.