Mexicano Ricardo Sánchez gana 24 horas de Spa-Francorchamps

A bordo del Mercedes número 90 de la escudería Madpanda Motorsport, el mexicano Ricardo Sánchez ganó la edición número 73 de las 24 horas de Spa-Francorchamps. Se trató de la tercera fecha del Desafío Europeo del Campeonato Mundial de Resistencia.

Ricardo Sánchez, primer mexicano que gana las 24 horas de Spa-Francorchamps

Ricardo Sánchez, uno de los pilotos mexicanos más destacados en la actualidad, logró la victoria de la edición 73 de las 24 Horas de Spa-Francorchamps, y con ello se convirtió en el primer piloto mexicano en la historia que gana en tan mítica competencia.

En un trabajo en conjunto con los pilotos Ezequiel Pérez, Patrick Kujal y Rik Breukers, el mexicano Ricardo Sánchez se quedó con la primera posición y la Silver Cup, que se otorga en la categoría de autos GT.

El equipo español Madpanda Motorsport, que actualmente defiende la Silver Cup, logró la estructura el pasado año en su modalidad combinada. Y en las dos primeras carreras del campeonato que se corrieron tanto en el Circuito de Monza en Italia y el Circuito Paul Ricard en Francia, terminaron en los lugares 22 y 24 respectivamente.

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Sin embargo para esta carrera, Madpanda Motorsport supo gestionar adecuadamente a sus autos y a sus pilotos que terminaron por colocar en lo más alto del podio al mexicano Sánchez.

En el campeonato aún faltan las fechas de Nurenberg y Barcelona donde se espera que Ricardo Sánchez logré otra buena actuación.

Acabamos de hacer historia carajo! Ganamos las 24 horas de Spa Francorchamps! 🇲🇽 el primer mexicano en lógralo!!!! Gracias @GrupoIndi por creer en mí incondicionalmente @mecanomx y las personas que están atrás de este proyecto! Gracias Annia! Gracias papas!! @Madpanda_Msport pic.twitter.com/EnSooXpRpS — Ricardo Sanchez GP (@RSanchezGP) August 1, 2021

Mexicano gana en Bélgica luego de 51 años

En el año de 1970, el piloto mexicano Pedro Rodríguez, ganó el Gran Premio de Bélgica de Formula 1 en el circuito belga de Spa-Francorchamps y ahora, 51 años después, Ricardo Sánchez se convirtió en ganador de una de las carreras con más historia en el automovilismo mundial, las 24 horas de Spa-Francorchamps.

Las 24 Horas de Spa-Francorchamps

Las 24 Horas de Spa-Francorchamps, es una carrera de resistencia que se corre con autos turismos y gran turismos en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica. La carrera comenzó a celebrarse en el año de 1924, siguiendo el formato exitoso de las 24 Horas de "Le Mans", competencia icónica en Francia que comenzó en el año de 1923.