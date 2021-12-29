Mexicanos escalan un volcán activo en Guatemala

Un grupo de turistas mexicanos escalaron un volcán activo en Guatemala. Durante el recorrido, uno de ellos documentó la explosión del cráter en un video.

Uno de los turistas describió la actividad como una ‘hazaña’ a través de sus redes sociales. En dichos materiales que compartió, los sonidos del volcán son evidentes.

“Que yo sepa solo un guatemalteco ha subido aquí, con un video documentado, el terreno está lleno de rocas y cenizas, pero esto ayuda porque la roca te ayuda a pisar”, aseguró el turista de origen mexicano.

Minutos después de decir lo anterior en el video, una explosión sorprendió al hombre, el cual documentó todo sin importar el peligro latente.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales debido a que muchos internautas criticaron la forma de actuar de los mexicanos, pues el ascenso al volcán está prohibido por la autoridades de Guatemala desde hace varios meses por la actividad de éste.