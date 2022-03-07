Mexicanos se suman al conflicto en Ucrania: The Kyiv Independent

En una publicación a través de su cuenta verificada en Twitter, el diario The Kyiv Independent publicó que: "los primeros extranjeros se han unido a la Legión Internacional, la fuerza de voluntarios del ejército de Ucrania, y están combatiendo en las afueras de Kiev".

El medio de comunicación de Ucrania también señaló que "conforme a las Fuerzas Terrestres de Ucrania, los voluntarios proceden de EU, Reino Unido, Suecia, Lituania, México e India".

Las Fuerzas Terrestres Ucranianas (Ukranian Ground Forces), son un componente terrestre de las Fuerzas Armadas de la "Nación Eslava".

El diario de Ucrania acompañó la publicación con una fotografía en la que se puede ver a un grupo de hombres armados mientras posan para la cámara.

First foreigners have already joined International Legion, Ukraine's volunteer military force, and are fighting outside of Kyiv.



According to the Ukrainian Ground Forces, the volunteers came from the U.S., U.K., Sweden, Lithuania, Mexico, and India.



📷 Ukrainian Ground Forces pic.twitter.com/2TvelInMqa — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022

Voluntarios mexicanos se suman al conflicto en Ucrania

Conforme a agencia de noticias EFE, el Servicio Estatal de Comunicación Especial y Protección de Información de Ucrania, reportó la presencia de voluntarios de esos países que desean proteger la capital ucraniana, blanco de ataques por parte de las fuerzas rusas.

Cabe señalar que las fuerzas de Ucrania efectúan operaciones defensivas en el sur, este y norte de Ucrania, donde el ejército de Rusia concentra sus esfuerzos para intentar tomar Kiev, la capital de Ucrania.

Además de los voluntarios mexicanos, se reporta que también hay hombres voluntarios que provienen de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Lituania, además de la India.

Добровольці з Португалії та Бразилії.

🇧🇷🇵🇹🇺🇦 pic.twitter.com/68J413LUxl — Промисловий Портал (@ua_industrial) March 7, 2022

Los voluntarios, algunos mexicanos, podrían estar apoyando en Kiev para repeler a las fuerzas armadas de Rusia.

El diario The Kyiv Independent reporta que extranjeros se han unido a la Legión Internacional, fuerza militar voluntaria de Ucrania, y en su publicación en Twitter, asegura que hay voluntarios mexicanos.

Las Fuerzas Terrestres de Ucrania

Las Fuerzas Terrestres de Ucrania son el componente terrestre de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La fuerza fue formada a partir de las antiguas fuerzas terrestres soviéticas, unidades y establecimientos que se encontraban en territorio de la antigua República Soviética de Ucrania.

Ucrania heredó su equipo militar de la Unión Soviética en el año de 1991. Desde entonces, Ucrania ha mejorado sus fuerzas terrestres con mejoras de ingeniería interna y modificaciones. Actualmente, su material militar proviene de producción local además de importaciones de Estados Unidos, Canadá, Francia, Polonia y otros países.

En la operación militar Rusia vs Ucrania hoy 7 de marzo, el Kremlin abrió corredores humanitarios, criticados por Kiev por desembocar en Rusia.