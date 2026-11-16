México llega a China a la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), ante un difícil acto de equilibrio. ¿Cómo convencer a Estados Unidos, nuestro socio comercial número uno, de que mantener relaciones económicas con China, el segundo socio comercial de México, no necesariamente perjudica los intereses estadounidenses?

Esa es, en pocas palabras, la cuerda floja sobre la que México tendrá que caminar. La cumbre es el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen y reunirá a representantes de las 21 economías de Asia-Pacífico, para discutir comercio, inversión, integración económica y cooperación.

No está claro si el Gobierno mexicano logrará convencer al presidente estadounidense Donald Trump de que México puede equilibrar ambas relaciones, principalmente porque no está programada una reunión bilateral formal entre ambos líderes. Se espera que la mandataria se reúna con Trump, pero hasta finales de diciembre en la cumbre del G20 en Florida, donde se abordarán directamente temas de comercio y aranceles.

La estrategia de México para tranquilizar a Washington incluye hacerle ver a Trump que, si bien México tiene un tratado comercial formal con Estados Unidos, no tiene —ni busca tener— un acuerdo de libre comercio con China. México explícitamente está dedicado a proteger la integración norteamericana bajo el T-MEC.

Consideren ustedes que la participación mexicana en la cumbre en China ocurre en un momento delicado: en medio de la competencia económica entre Estados Unidos y China, y con la próxima revisión del T-MEC cada vez más presente en el horizonte.

México ocupa una posición geográfica estratégica y envidiable. No hablamos solamente de estar a las puertas del mayor mercado de consumo del mundo; hablamos también de una extensa costa sobre el Pacífico y de la enorme integración productiva con Norteamérica. Al mismo tiempo, de un comercio creciente con Asia. Por eso reuniones como APEC importan.

Piensen ustedes que la delegación mexicana dialogará directamente con representantes de algunas de las economías más importantes del planeta. Y eso resultará especialmente relevante para un país, cuyos presidentes durante los últimos años, no siempre tuvieron una presencia constante en este tipo de foros internacionales.

Esta vez México necesita, además, recalcar que será sede de APEC en 2028. Esta será una oportunidad extraordinaria para fortalecer su presencia económica en la región Asia Pacífico.

Entre Washington y Beijing

México hoy, necesita mantener abiertos todos sus canales económicos y diplomáticos. Y aquí, ¡OJO!, porque estos canales deben permanecer abiertos tanto con Washington como con Beijing. Prepararse para recibir APEC en 2028 ofrece una oportunidad adicional: encontrar nuevos mercados y al mismo tiempo, evitar que los vendedores mexicanos dependan de un solo destino, geográfica o comercialmente.

Para el gobierno actual de México es crucial no quedar atrapado en las diferencias económicas entre China y EU. Si ellos quieren pelearse, lo pueden hacer. México quiere seguir siendo socio de los dos.

Ahora, atención, porque aquí “juntos”, no significa “revueltos”

La presidenta de México necesita preservar la relación económica con ambas partes. Nos guste o no, México mantiene vínculos económicos importantes con los dos gigantes y le conviene conservarlos. Numerosas empresas chinas operan en México y el país importa un volumen considerable de productos chinos. Y aunque al presidente Trump le dé comezón, existe otra realidad: los fabricantes estadounidenses que operan en México utilizan componentes provenientes de China.

Lo que Washington debe entender es que la relación económica de México con Estados Unidos y Canadá tiene una naturaleza distinta debido a la integración productiva construida durante décadas y, por supuesto, al T-MEC. Pero México tampoco tiene por qué renunciar a otras relaciones comerciales simplemente para apaciguar los celos de Washington DC., y los berrinches del presidente Trump inculcados en él, por alguien tan obscuro como su asesor Peter Navarro que ha escrito más de una docena de libros acusando a China de ser peor que la peste.

Por eso, para México la clave consiste en respetar los acuerdos existentes sin cerrarle la puerta al resto del mundo.

Los aranceles chinos y defensa de la industria mexicana

Como si el equilibrio anterior no fuera suficientemente complicado, México tiene además que cuidar sus flancos comerciales y proteger a su industria nacional. La presidenta ha defendido la decisión de aumentar los aranceles sobre determinados productos provenientes de China y de otros países con los que México no tiene tratados de libre comercio.

Desde diciembre de 2025 hemos hablado aquí de esta estrategia como parte del llamado Plan México, concebido, entre otros objetivos, para fortalecer a los productores nacionales frente a mercancías importadas que compiten a precios considerablemente menores.

El gobierno mexicano también ha insistido en que esas medidas responden a decisiones soberanas de México y no a presiones de Washington. Y no tendría por qué ser de otra manera. Cualquier país tiene derecho a defender sus industrias cuando enfrenta condiciones de competencia que amenazan seriamente a sus productores.

Naturalmente, a China no le gustan esas medidas y Beijing ha cuestionado la política arancelaria mexicana por el impacto que podría tener sobre sus exportaciones. Pero aquí conviene recordar algo fundamental cuando hablamos de China: se trata de una extraordinaria potencia a la que le gusta vender más que comprar.

Esa es la diferencia más importante con respecto a Estados Unidos. Los estadounidenses compran, venden e invierten masivamente en México. Con China, la ecuación es diferente y obliga además a distinguir entre la inversión privada y aquella vinculada directamente con el Estado chino.

México llega a APEC con el Plan México bajo el brazo

México también llegará a la cumbre con una carta de presentación: el llamado Plan México. Lo lleva porque uno de los objetivos centrales de este viaje, será ciertamente fortalecer relaciones comerciales, pero también, abrir nuevos mercados y mostrar las condiciones que ofrece nuestro país para atraer inversiones. (Y la verdad ahí no hay quien nos gane).

El Plan México contempla el desarrollo de nuevos parques industriales y la posibilidad de generar miles de empleos profesionales y mejor remunerados. Los proyectos se distribuirán en distintas regiones del país, particularmente en estados industriales y corredores logísticos como Coahuila, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Estado de México.

La lógica es sencilla: cercanía con los mercados de exportación, infraestructura de transporte y regiones donde ya existe una base manufacturera. Pero, antes de brincar de alegría, conviene recordar algo: los parques industriales pueden existir sobre el papel, pero los empleos llegarán solamente si llegan también las inversiones. Y ahí comienza el verdadero trabajo. México tendrá que salir a vender a México.

Dos socios gigantes que compiten entre ellos

Ya vimos en forma muy pública cómo Washington vigila con creciente atención la proximidad económica entre México y China. Recientemente incluso se produjo un intercambio público de señalamientos entre representantes diplomáticos estadounidenses y chinos en territorio mexicano.

La preocupación estadounidense es clara: Washington observa con recelo la creciente presencia económica y las inversiones chinas en México. Beijing, naturalmente, rechaza esa interpretación y defiende la presencia de sus empresas en el mercado mexicano. Y México queda justamente en medio.

¿Dios mío, qué hacer? La respuesta quizá sea menos complicada de lo que parece, aunque ejecutarla será extraordinariamente difícil.

México no puede darse el lujo de convertir su relación comercial con China en un pleito con Estados Unidos. Pero tampoco puede permitir que su integración con Norteamérica se convierta en una prohibición para comerciar con el resto del planeta. El reto será convencer al presidente Donald Trump de algo fundamental: tener una relación económica con China no significa alejarse de Estados Unidos.

La prioridad mexicana sigue estando en Norteamérica. Ahí están nuestra integración productiva, buena parte de nuestras exportaciones y el mismo T-MEC. Pero México también es un país del Pacífico. Y precisamente por eso APEC representa una oportunidad.

Y aquí, “OJO” otra vez: El verdadero desafío consiste en acercarse a China sin provocar a Washington, conservar a Estados Unidos sin cerrarse a Asia y atraer inversiones sin convertirse en terreno de disputa entre las dos grandes potencias.

Ese es el delicado equilibrio mexicano. Y en Shenzhen, México tendrá que demostrar que sabe mantenerlo.