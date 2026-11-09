Queridos amigos, lean este análisis: “No existe una relación más compleja ni más moderna que la que ahora se da entre Estados Unidos y México. Es el modelo de un futuro mundial que apenas se está comenzando a entender. Existe un factor especial: el nuevo despertar político de la comunidad hispana en Estados Unidos, en la actualidad, más de 22 millones de personas. El crecimiento correspondiente de la influencia política de este grupo no es menos relevante, dado que la comunidad hispana en Estados Unidos ha empezado a entrar en la arena política con determinación y ahora está demandando que se dé mayor y más cuidadosa atención a México y a América Latina”.

Algunos de ustedes seguramente ya se dieron cuenta de que esto no puede ser actual, porque menciona una población latina o hispana en Estados Unidos de apenas 22 millones y feria de personas. Hoy, la población latina de Estados Unidos no solamente ha crecido a casi 70 millones de personas, sino que se sigue multiplicando mientras escribo estas líneas.

Regresando al artículo: fue escrito por el embajador John Dimitri Negroponte en 1992, cuando representaba al gobierno de Estados Unidos ante el gobierno mexicano. Lo extraordinario es que su reflexión, más de tres décadas después, sigue siendo actual. México-Estados Unidos siguen enfrentando prácticamente la misma paradoja: su relación está cada vez más integrada, pero también se ha hecho más compleja.

Los latinos de EU: una palanca política que México debería aprovechar, como Israel aprovecha a la población judía

Los latinos de Estados Unidos acaban de demostrar nuevamente su influencia política en las elecciones de la semana pasada, y la relación entre México y Estados Unidos sigue siendo muy moderna, sí, pero también más complicada.

La otra gran diferencia es que, en 1992, cuando Negroponte era embajador de Estados Unidos en México, ya había importantes oportunidades para que esa relación favoreciera a los mexicanos. Sin embargo, comparadas con las oportunidades que existen hoy, aquellas parecen minúsculas.

Claro que existe una condición fundamental: todo lo anterior solo será posible si el gobierno de México sabe aprovechar las oportunidades que se presenten. Y es que, otra vez, la relación bilateral entre Estados Unidos y México se encuentra en un momento clave, marcado por recientes acontecimientos políticos. Por eso, del lado estadounidense hay tantas editoriales y análisis sobre este momento histórico.

El impacto de las elecciones intermedias de noviembre de 2026 y los nuevos contrapesos políticos

En Estados Unidos, el Partido Demócrata, al que el presidente Donald Trump redujo de protagonista a prácticamente un mero observador durante buena parte de los últimos años, acaba de despertar y de recuperar el control de las dos cámaras del Congreso en Washington.

Lo más importante es que ese dominio legislativo de los demócratas, que comenzará cuando los nuevos legisladores tomen posesión a principios de enero, establecerá nuevos contrapesos al presidente Donald Trump durante la segunda mitad de su mandato.

En Estados Unidos todavía se siguen contabilizando votos de las elecciones de medio término. Para el Congreso número 120 esperamos que el número de legisladores latinos aumente a 55 o 56 en la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros. En el Congreso número 119, que está concluyendo, hubo 50 representantes latinos: 38 demócratas y 12 republicanos. Los seis senadores latinos del Congreso número 119 regresarán para el Congreso número 120.

Con un Congreso demócrata, no espere usted nuevas agendas en seguridad y fentanilo

Pese al nuevo equilibrio de poder en Washington, los analistas señalan que temas como el combate al fentanilo, el crimen organizado transnacional y las redes financieras ilícitas seguirán siendo una prioridad bipartidista. Por ello, la presión de las agencias estadounidenses sobre los cárteles mexicanos continuará.

Por favor, que nadie crea en México que los demócratas bajarán la presión. Esos tiempos sí están cambiando: El Congreso número 120 que está llegando a Washington ya no será tan subordinado al presidente Trump como lo ha sido el Congreso número 119.

En México debemos esperar que el nuevo Congreso sea muy activo y, si me permiten la expresión, muy metiche en las agendas bilaterales. La ley estadounidense le da esa potestad. Sus comités de Finanzas y de Medios y Arbitrios tendrán mucho que ver con las cuestiones comerciales, pero también con los temas laborales y ambientales contenidos en el T-MEC, o USMCA en inglés.

Los comités de Relaciones Exteriores revisarán y cuestionarán al secretario de Estado, sea Marco Rubio o alguien más, sobre los detalles de la relación bilateral, particularmente en todo lo relacionado con la seguridad. Y esto no necesariamente constituirá una intromisión en la soberanía mexicana, porque la presión que resulte de ese trabajo legislativo no estará dirigida formalmente contra México, sino sobre el propio gobierno estadounidense y sobre la manera en que conduce su relación con México.

Los comités selectos de Inteligencia también tendrán mucho que ver, mucho que decir y, eventualmente, mucho que legislar sobre cuestiones sumamente delicadas relacionadas con la seguridad y con México.

Cambios de gobierno en Texas y California, los estados número uno y número dos en relaciones comerciales con México

En Texas destaca la histórica llegada de Gina Hinojosa a la gubernatura, lo que podría redefinir las prioridades de cooperación industrial, energética y fronteriza en una de las zonas más activas del intercambio comercial entre ambos países.

En California, el gobernador electo Xavier Becerra, nacido en Sacramento, capital del estado, hará también historia. California, con la victoria de Becerra, vuelve a marcar un precedente: tendrá a un gobernador latino elegido por voto popular por primera vez desde mediados del siglo XIX, cuando California dejó de pertenecer a México y pasó a formar parte de Estados Unidos.

La postura del actual gobierno de México

El gobierno de México ha mantenido una postura de cautela frente a los movimientos políticos en Washington, evitando anticipar cambios abruptos en la presión estadounidense y subrayando que la interlocución comercial corresponde principalmente al ámbito federal estadounidense. Por eso, varios análisis apuntan a un doble reto: por un lado, proyectar calma y certidumbre ante los mercados y los inversionistas mexicanos; por el otro, navegar el estilo frontal y mediático de negociación de Donald Trump, que rompe frecuentemente con la discreción de la diplomacia tradicional.

Comercio, T-MEC y la frontera

El gran aspecto positivo es que, pese a los serios vaivenes de la relación bilateral, el intercambio económico se mantiene extraordinariamente fuerte. México sigue siendo uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, concentrando una parte muy importante de sus intercambios comerciales y generando un flujo de mercancías multimillonario todos los días, prácticamente las 24 horas de los 365 días del año.

Aun así, habrá que esperar que entre los legisladores demócratas surjan reclamos sobre la necesidad de establecer mayor certidumbre jurídica de cara a las próximas revisiones de los distintos rubros del intercambio comercial contemplados en el T-MEC.

Finalmente, algo muy sensato: propuestas de integración

Hay diversos expertos estadounidenses que siguen hablando, e incluso abogando, por mejorar y profundizar la relación bilateral con México. Lo que proponen es dejar de basar la relación entre ambos países en las coyunturas electorales o en los estilos personales de quienes gobiernan México y Estados Unidos.

Para conseguirlo, plantean crear mecanismos permanentes de coordinación e integración dentro de un bloque norteamericano trilateral. Es decir, considerar a México, Estados Unidos y Canadá no solamente como vecinos o socios comerciales, sino como socios confiables e interdependientes en materia de seguridad, migración y comercio.

Usted dirá que eso suena muy ambicioso en las circunstancias actuales, y muchos le concederían la razón. Pero justamente ahí está el valor de una recomendación como esta.

Tal vez alcanzar ese grado de integración no sea realista hoy. Sin embargo, sí puede y debe plantearse como una meta de largo plazo de la agenda bilateral, porque lo que hoy parece políticamente imposible puede convertirse mañana en una necesidad estratégica. Y hay algo que nunca debemos olvidar: Ni la 4T ni Trump son eternos.