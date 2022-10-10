México presenta en Arizona segunda demanda contra tráfico de armas

Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard informó que este lunes, México, presentó en Tucson, Arizona, la segunda demanda contra el tráfico de armas.



A través de sus redes sociales Ebrard Casaubon recordó que es la segunda que se presenta en la Unión Americana.

“Tengo el gusto de informarles que como lo anuncié hace unos días, México presentó el día de hoy en Arizona, Estados Unidos, una demanda que vendría a ser la segunda respecto a armas contra, especialmente, cinco empresas que están ubicadas en ese estado, en Arizona, aquí lo pueden ustedes ver, son estos puntitos rojos, que en los últimos años son responsables de la venta de armas que aparecen aquí en delitos muy graves, en homicidios, en feminicidios, en cosas muy delicadas en México”

Presentamos demanda en Arizona contra distribuidores y traficantes de armas a nuestro https://t.co/rkgtGNP4eJ nos vamos a dar por vencidos porque sólo si reducimos la disponibilidad de armas en México disminuiremos también la violencia que padecemos. pic.twitter.com/rcxTW94HPZ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 10, 2022

El Secretario de Relaciones Exteriores advirtió que la demanda se da porque hay una recurrencia y ese tráfico de armas va dirigido a México.



“Lo estamos demandando porque aquí, evidentemente, como hay una recurrencia, presumimos y es evidente que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país. En nuestro país están prohibidas las armas entonces en esencia estamos pidiendo o planteando a la Corte allá en Arizona, que les imponga sanciones porque es un delito de acuerdo a las últimas reformas que se hicieron en Estados Unidos.

Detención del flujo de armas para frenar la violencia

Ebrard Casaubon mencionó que la insistencia en el tema se debe a que sino se detiene este flujo de armas hacia nuestro país ¿cómo vamos a frenar la violencia aquí?



“Y por otro lado, si Estados Unidos nos está pidiendo que les apoyemos, que está bien; que trabajemos juntos en contra del fentanilo, los precursores químicos, los carteles de la droga, nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo este flujo de armas que nos hace mucho daño.



Finalmente el diplomático mexicano dejó en claro que México no se dará por vencido.