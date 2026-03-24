Tras controlar a los tres poderes, México es una “autocracia electoral”, asegura informe de Variedades de Democracia

México ha dado un paso a la “autocracia electoral”, es decir, donde la voluntad de una persona es la ley, después de que el partido Morena controla los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo, y tras la reforma que permitió la elección por voto popular de jueces, el Judicial, advierte el informe más reciente del Instituto de Variedades de Democracia (V-Dem), con sede en la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

V-Dem 2026: México entra en la categoría de "autocracia electoral"

“Morena controla el poder Ejecutivo y tiene una mayoría en el Legislativo. También impulsaron una reforma para introducir elecciones generales para el (poder) Judicial, politizando las cortes”, señala el informe. Añade que México es una “autocracia electoral” desde 2024.

Además, diversos países del mundo no sólo la democracia ha tenido un retroceso, sino que también la libertad de expresión ha tenido un declive en el mundo.

¿Qué pasará con la Reforma al Poder Judicial?

Democracia vs. Autocracia: Las 5 categorías del Informe de Variedades de Democracia

El Informe de Variedades de Democracia clasifica a los países en cinco categorías:

Democracia liberal: Donde los ciudadanos acuden periódicamente a elecciones.

Donde los ciudadanos acuden periódicamente a elecciones. Democracia electoral: Donde se protegen los derechos individuales y de minorías ante la potencial tiranía de la mayoría y de represión estatal, por medio de libertades protegidas constitucionalmente y el Estado de derecho.

Donde se protegen los derechos individuales y de minorías ante la potencial tiranía de la mayoría y de represión estatal, por medio de libertades protegidas constitucionalmente y el Estado de derecho. Zona gris: Los países entran en esta categoría si su clasificación es incierta.

Los países entran en esta categoría si su clasificación es incierta. Autocracia electoral: Existen elecciones de multipartidos, pero hay insuficientes niveles de libertad de expresión y de asociación, así como elecciones libres y justas.

Existen elecciones de multipartidos, pero hay insuficientes niveles de libertad de expresión y de asociación, así como elecciones libres y justas. Autocracia cerrada: No existen elecciones multipartidistas para el Poder Ejecutivo ni componentes suficientes de libertad de expresión, ni de asociación.

Censura y libertad de expresión: México entre los países con mayor deterioro mediático

El informe agrega que Hong Kong, México, Myanmar, Eslovenia y Togo son los principales países que censuran a los medios de comunicación. Resalta que la libertad de expresión está deteriorada de forma sustancial en 44 países.

“El segundo objetivo más común son los aspectos liberales de la democracia, como el Estado de derecho y los controles y equilibrios que impiden el abuso de poder, los cuales se están deteriorando en un número preocupante de países. Por ejemplo, el Estado de derecho se está deteriorando en 22 países, incluidos los Estados Unidos”, destaca Staffan I. Lindberg, del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo.

Cabe recordar que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa han hecho análisis similares sobre la caída de la libertad de expresión en México, incluso comparándola con la existente en Cuba.

