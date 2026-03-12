Al nivel de Cuba: México cae 5 lugares en índice de libertad de expresión de la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reveló su Índice Chapultepec, el cual evalúa la libertad de prensa y de expresión en la región. En su más reciente actualización, México se desplomó cinco lugares en tan solo un año, lo que refleja el peligro de la censura contra los ciudadanos y la prensa crítica del régimen.

En su evaluación de 2025, la SIP coloca a México en la posición 18, lo que contrasta con la posición 13 donde estaba en 2024.

Este periodo analizado es uno de “los más difíciles” en el ejercicio del periodismo en Iberoamérica, ya que fue afectado por homicidios, detenciones arbitrarias, procesos judiciales y hasta exilios forzados que afectaron a los informadores de México, Centroamérica y varios países más.

"Alta restricción": México al nivel de Cuba y Haití en libertad de expresión

El Índice Chapultepec clasifica a los países por su puntaje en cuatro categorías: con libertad de expresión, baja restricción, en restricción y sin libertad de expresión. México está clasificado como un país con “Alta restricción” de la libertad de expresión, en forma similar a Ecuador, Bolivia, Honduras, Haití y Cuba.

El balance de la violencia: 9 periodistas asesinados en un año

Durante el periodo del análisis, del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025, ocurrieron 9 asesinatos de periodistas en México, con lo cual el Estado mexicano “no ha podido garantizar la vida de los comunicadores”, señala el informe.

Poder Ejecutivo y Legislativo: Los principales señalados por la SIP

El poder ejecutivo es el “más señalado como partícipe en situaciones adversas a la libertad de expresión”, aunque le sigue de cerca el poder legislativo, asegura la Sociedad Interamericana de Prensa. Agrega que gobernadores, alcaldes y otros funcionarios han interpuesto demandas para intentar callar la crítica, como el caso de Layda Sansores, gobernadora de Campeche contra el periodista Luis González Valdez.

Las dictaduras de Nicaragua y Venezuela están en el fondo de la tabla, por lo que son países calificados como “sin libertad de expresión”. 10 países en total bajaron en condiciones de libertad de expresión.