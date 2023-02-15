México envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Turquía

Un avión cargado con 100 toneladas de ayuda humanitaria salió anoche del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) de México con destino al aeropuerto de Adana en Turquía.

Esta ayuda humanitaria, que será destinada para la población afectada por los devastadores terremotos que se registraron hace una semana en esa nación.

Entre los insumos se encuentran incluidos alimentos en general, cobijas, colchonetas, casas de campaña, generadores de luz, insumos médicos, insumos de higiene personal y ropa.

Como un acto de solidaridad el #EjércitoMexicano y la #FuerzaAéreaMx proporcionan #AyudaHumanitaria a través del traslado y entrega de insumos en beneficio de los habitantes afectados en #Turquía. pic.twitter.com/SqWjQioeNl — @SEDENAmx (@SEDENAmx) February 15, 2023

Para supervisar la actividad, acudieron al AIFA el general de Brigadier Diplomado de Estado Mayor Arody Salvador Lorenzo Bautista, en representación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); el embajador de Turquía en México, İlhan Kemal Tuğ, y la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Laura Elena Carrillo Cubillas, quienes estuvieron presentes en la carga y despegue de la aeronave.

Como responsables del traslado de los insumos al aeropuerto de Adana, Turquía, fueron designados por la Sedena, el teniente coronel Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo José Manuel Herrera Molina, y la directora general de Ejecución de Proyectos en el Exterior de la Amexcid, Gloria Sandoval Salas.

100 toneladas de insumos médicos, alimentos,generadores de luz,colchonetas rumbo a Turquía pic.twitter.com/lOV7j61zmi — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 15, 2023

Equipo mexicano enviado a Turquía rescata a cuatro personas con vida

De acuerdo al último informe proporcionado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el equipo de México enviado a Turquía logró rescatar cuatro personas con vida, 33 cuerpos de personas fallecidas fueron recuperados, se brindaron 96 consultas médicas, 55 metros cúbicos de escombro removido y 8.5 toneladas de artículos diversos recibidos en centros de acopio.