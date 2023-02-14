La esperanza no muere en Turquía y Siria nueve días después de los terremotos que sacudieron la frontera de ambos países, dejando más de 35 mil muertos y a la espera de que la cifra aumente en los próximos días. Pese a la elevada cifra de decesos, los socorristas aún siguen realizando rescates milagrosos de personas con vida en medio de los escombros.

El ministro de Urbanización de Turquía, Murat Kurum, dijo que unos 42 mil edificios se derrumbaron, necesitaban ser demolidos con urgencia o estaban gravemente dañados en 10 ciudades, debido a los terremotos, ya considerados los más mortíferos en la historia moderna de Turquía.

Más de una semana después de los devastadores terremotos, los cuerpos de emergencia no se dan por vencidos y siguen buscando rescates milagrosos entre kilos de piedra y fierros retorcidos de lo que alguna vez fue una casa o un edificio.

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Aunque las autoridades de las Naciones Unidas (ONU) dijeron que la fase de rescate tanto en Turquía como en Siria está llegando a su fin, y la atención se centra en el alojamiento, la alimentación y la educación, los rescatistas no pierden la esperanza de seguir presenciando rescates milagrosos.

Rescates milagrosos 9 días después del sismo en Siria y Turquía

Nueve días después de los devastadores terremotos en Siria y Turquía continúan los rescates milagrosos. Las personas han aguantado más de 200 horas bajo los escombros sin dejar de luchar para sobrevivir.

El primer rescate del día ocurrió 212 horas después del sismo, una mujer de 77 años de edad fue sacada por el equipo de rescate del Comando del Astillero Gölcük.

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Otro rescate en el noveno día ocurrió en Turquía, cuando sacaron a una mujer de 42 años de edad, tras estar 222 horas entre los escombros.

226 horas después del sismo que devastó a Siria y Turquía, una mujer de 74 años fue rescatada con vida en Kahramanmaras, Turquía.

Una madre y sus dos hijos fueron los cuartos rescatados del día, después de pasar 228 horas enterrados entre tierra y restos de muros en Hatay, Turquía. La mujer y sus dos hijos fueron trasladados en camillas para recibir atención.

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Los animales también siguen siendo salvados, y este miércoles los equipos de emergencia de Turquía lograron sacar a un “lomito”.

Rescates milagrosos a 8 días del sismos en Siria y Turquía

En el octavo día después del terremoto los rescatistas pudieron encontrar con vida a siete personas en ambos países.

Este martes, dos personas fueron sacadas con vida tras pasar más de 200 horas entre los escombros de lo alguna vez fue su casa. Después de sacarlas, fueron trasladadas a un hospital para recibir asistencia médica.

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Después de 205 horas atrapada entre escombros, otra mujer fue rescatada por los socorristas Ucranianos, quienes la trasladaron en ambulancia a un hospital cercano.

Otro rescate milagroso en Turquía ocurrió cuando el cuerpo de Bomberos logró sacar con vida a un hombre de 65 años de edad que llevaba 208 horas atrapado. Junto con él, una niña también fue sacada con vida.

Entre los siete rescatados de este martes también incluían a dos hermanos, de 17 y 21 años, sacados de un bloque de apartamentos en la provincia de Kahramanmaras, dijeron medios turcos.

Los rescatistas trabajan arduamente todo el día y la noche, por lo que duermen cerca de los escombros de los edificios, calentados con mantas y fogatas en la ciudad de Antakya, en el sur de Turquía.

