México envía bomberos para combatir incendios forestales en Canadá

El gobierno de México envió a 103 bomberos que ayudarán a combatir los incendios forestales de Canadá por los cuales se evacuó a cientos de personas en Columbia Británica.

El embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho, anunció a través de Twitter que los 103 bomberos mexicanos se sumarán a los esfuerzos para combatir los incendios forestales.

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Un nuevo grupo de 103 bomberos mexicanos llegará este fin de semana para ayudar en los esfuerzos para la lucha contra los incendios forestales en la Columbia Británica, Canadá.

Este grupo de bomberos se suma a otro de 103 vulcanos que llegaron durante el fin de semana a Ontario, Canadá.

A new group of 103 Mexican Firefighters will arrive this weekend to assist in wildfire fighting efforts in British Columbia 🇨🇦.



🇲🇽supports their brave effort in aiding communities that are being ravaged by fires. pic.twitter.com/GhYretDvBg — JJ Gómez Camacho (@JJGomezCamacho) July 21, 2021

México envía por cuarto año bomberos por incendios forestales a Canadá

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que esta es la cuarta ocasión en que se envían bomberos mexicanos para combatir los incendios forestales en Canadá.

El grupo que llegó a Ontario está conformado por cinco brigadas, cinco jefes de brigada, 20 jefes de cuadrilla, dos representantes de la dependencia en campo, un coordinador Covid y el resto como personal combatiente de línea, quienes hacen un total de 101 personas.

Los bomberos que México envió a Canadá responde a la petición de aquel país y a la estadística del Centro Canadiense Interagencias de Incendios Forestales (CIFFC), que cataloga la situación actual en ese país como crítica, por lo que se declaró nivel 5, el más alto.

México🇲🇽 apoya a Canadá🇨🇦, socio y pueblo amigo de América del Norte, con el combate a los incendios registrados en la provincia de Ontario.



¡Más de 100 miembros de @CONAFOR salieron este fin de semana para cumplir con esta tradición diplomática solidaria!#OrgulloDiplomaciaMX pic.twitter.com/mS60kleMhZ — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 18, 2021

Canadá agradece apoyo de México en incendios forestales

El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, dio las gracias al gobierno mexicano por el apoyo en el combate de los incendios forestales.

Como en años pasado, alrededor de 100 combatientes mexicanos, y hasta más, están viajando a Canadá para apoyarnos con los incendios forestales que actualmente asolan a la provincia de Ontario. A nombre de mi país le agradezco de corazón su invaluable apoyo. Gracias por su valentía, por su compromiso y por su profesionalismo. Ustedes son una muestra viviente y un gran ejemplo de la amistad y cooperación que unen a Canadá y a México.

Son más de 100 las personas combatientes de México que viajaron a Canadá este fin de semana para ayudar a combatir los #IncendiosForestales en la provincia de Ontario.



Les agradecemos su valentía y esfuerzo. @CONAFOR @SRE_mx @GobiernoMx pic.twitter.com/r6Z3tVn6cH — Graeme C. Clark (@GClark_CA) July 19, 2021

Incendios forestales en Canadá en 2021

De acuerdo con medios internacionales, Canadá actualmente tiene 300 incendios forestales, los cuales están activos.

Los incendios forestales provocaron que tres mil bomberos de todo el país se movilizaran a las zonas para controlarlos y evacuar a las personas.

Report #ForestFires located south of the #MattawaRiver and #FrenchRiver by calling 911. To report forest fires in Northern Ontario (north of the French & Mattawa rivers) dial 310-FIRE. pic.twitter.com/eaZjKJUtHe — Ontario Forest Fires (@ONforestfires) July 22, 2021

En lo que va del 2021, los incendios forestales en Canadá afectaron poco más de tres mil kilómetros cuadrados de bosque por los mil 162 incendios forestales declarados.

Autoridades de la Columbia Británica informaron que se espera que durante este fin de semana lleguen 500 bomberos, entre ellos los de México.

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