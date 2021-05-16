La modelo Bella Hadid se une a protestas a favor de Palestina

Bella Hadid, una de las modelos más reconocidas de la actualidad, se unió a las protestas a favor de la paz y liberación en Palestina que tuvieron lugar este fin de semana en distintas partes del mundo.

La menor de las hermanas Hadid compartió en su cuenta de Instagram videos y fotos de las movilizaciones, además de que también realizó transmisiones en vivo dese su Instagram, en donde la top model visitó una burka, similar a la que utilizan las mujeres de esta región, además de que también hondeó la bandera de Palestina.

"La manera en la que se siente mi corazón, rodeada por estos bellos, inteligentes, respetuosos, amorosos y generosos palestinos... ¡Es increíble! ¡Me siento tan bendecida!", escribió la modelo en Instagram.

En los videos compartidos por Bella Hadid se escucha a los manifestantes gritar frases como "¡Palestina libre!" en inglés, español y árabe.

Además de la marcha en Nueva York, donde participó Bella Hadid, también hubieron manifestaciones a favor de Palestina en ciudades como Londres, París, Los Ángeles y Ámsterdam.

El movimiento "Free Palestine" (Palestina Libre) tiene como finalidad frenar la violencia entre Gaza e Israel, reconociendo el derecho de los árabes y sus descendientes a vivir en paz y armonía en aquella región, que constantemente vive en conflicto.

Apenas esta semana se reanudó la tensión entre Gaza e Israel, luego de que policías israelíes irrumpieran en una tradicional celebración árabe el fin de semana pasado. De acuerdo con reportes, este conflicto terminó con personas fallecidas, por lo que el grupo yihadista Hamás respondió con ataques con misiles.

Israel, país conocido por su poder armamentista, respondió a las ofensivas yihadistas con ataques con decenas de misiles.

Uno de los ataques de este sábado de Israel a Gaza derribó el edificio que albergaba las oficinas de agencias informativas como AP y Al-Jazeera.

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Israel repudia a Bella Hadid

Luego de que se volvieran virales las imágenes de Hadid en la marcha, Israel condenó que la celebridad se uniera a las protestas.

En una de las historias de Bella Hadid, se escucha una consigna que dice "los judíos volverán al mar", hecho condenado por el estado israelí.

"Cuando celebridades como Bella Hadid abogan por arrojar judíos al mar, se están pronunciando por la eliminación del Estado Judío. Este no debería ser un tema israelí-palestino, debería ser un tema humano", condenaron autoridades israelíes.

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.



This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.



Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy — Israel ישראל (@Israel) May 16, 2021

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