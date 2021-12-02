México y EU acuerdan restablecer el programa “Quédate en México”

El gobierno de Estados Unidos (EU) acordó con el gobierno federal restablecer el programa “Quédate en México”, el cual obliga a los migrantes a permanecer en el país mientras esperan sus audiencias de asilo político en la corte.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, ambos países acordaron reanudar el programa “Quédate en México” a partir de la próxima semana en las ciudades fronterizas de San Diego, en California, Brownsville, Laredo y El Paso en Texas.

El restablecimiento del programa “Quédate en México” obedece a una orden judicial derivada de una demanda interpuesta por Texas y Missouri para reactivar el programa, luego de que el presidente Joe Biden lo revocara en su primer día de mandato.

Se espera que los 70 mil solicitantes de asilo político en EU, sujetos al programa “Quédate en México” regresen a partir del lunes a una ciudad fronteriza y poco después a las otras tres.

El gobierno de EU informó que intentarán completar los casos en un plazo de 180 días, por lo que el Departamento de Justicia asignará a 22 jueces de inmigración para trabajar exclusivamente en estos casos.

Las autoridades de EU agregaron que se harán cargo de la seguridad de los migrantes, por lo que estarán pendientes de los adultos reciban las vacunas de Johnson & Johnson, que solo requiere una inyección, mientras que a los niños que son elegibles según las pautas de EU recibirán la vacuna Pfizer, con segundas inyecciones cuando lleguen a EU para sus primeras audiencias.

|Reuters

¿Qué es el programa “Quédate en México”?

El programa “Quédate en México” fue instaurado por el ex presidente de EU, Donald Trump, y suspendido en enero de este años, luego de que Joe Biden tomará posesión como actual mandatario del país.

“Quédate en México” determina que las personas que buscan asilo político en EU lleven a cabo su proceso legal en la frontera pero fuera del país norteamericano, por lo cual los solicitantes deben esperar en México hasta que termine su proceso.

Sin embargo, muchos de los solicitantes carecían de recursos para solventar la espera en otro país, por lo que montaban campamentos en la frontera y vivían en condiciones poco favorables donde no contaban con los servicios básicos.

