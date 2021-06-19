México donará más de 154 mil vacunas AstraZeneca a Honduras

El gobierno de Honduras informó que México donará 154 mil 100 dosis de vacunas contra la Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca, como respuesta a una petición del gobierno para reforzar su campaña de vacunación.

A través de su cuenta de Twitter, el gobierno de Juan Orlando Hernández informó que por órdenes del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se donarán 154 mil 100 dosis de la vacuna AstraZeneca para apoyar la inmunización.

Anoche, el gobierno de Honduras explicó la cantidad total de inyecciones donadas y que serán de AstraZeneca envasadas en México, según un documento de la cancillería mexicana divulgado por el gobierno hondureño.

Honduras ha recibido 722 mil 549 dosis de vacunas de Moderna, AstraZeneca, Sputnik V y Pfizer. Hasta ahora ha vacunado a 436 mil 414 personas, la mayoría con una sola dosis, pero ese país tiene una población de 9.5 millones de habitantes.

Hasta el jueves, Honduras registraba 251 mil 149 contagiados de Covid-19 y 6 mil 719 muertes vinculadas a la enfermedad.

El Gobierno de #México anunció este viernes que donará 154.100 dosis de la vacuna de #AstraZeneca a #Honduras para apoyar el combate de la pandemia de #Covid19, por instrucciones del presidente de ese país, @lopezobrador_. pic.twitter.com/ClLNV922xg — Casa Presidencial (@Presidencia_HN) June 19, 2021

El Gobierno de Honduras informó de que hoy se recibieron 191 mil 700 dosis de vacunas, 105 mil 300 de ellas correspondientes a la Secretaría de Salud y otras 86 mil 400 al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de la farmacéutica Pfizer, para continuar la inmunización de la población.

El jueves, el país recibió la primera entrega de 212 mil 940 de la vacuna Pfizer, de 4.4 millones compradas por el Gobierno de Tegucigalpa.

Según el informe diario del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), la cifra de muertos por Covid-19 en Honduras se elevó este viernes a 6 mil 784, con 29 nuevos decesos confirmados.

México donó vacunas a otros países

La semana pasada, México dio a conocer el envío de 400 mil vacunas a tres países; se trata de Belice, Bolivia y Paraguay.

Por instrucción del presidente mexicano se procedió con el donativo que tiene el fin de mostrar la solidaridad de México y propiciar el acceso a las vacunas en países de la región, de acuerdo con un comunicado de la cancillería mexicana.

Las vacunas contra la Covid-19 fueron transportadas por la Fuerza Aérea Mexicana y son producto del acuerdo de colaboración entre los gobiernos de México y Argentina que participan en la elaboración de esta vacuna de AstraZeneca.

Cien mil dosis de la vacuna contra la Covid-19 fueron a Belice, 150 mil a Bolivia y 150 mil a Paraguay.

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