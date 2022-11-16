México rechaza medidas migratorias y fronterizas aprobadas en Texas

Ciudad de México. El Gobierno de México rechaza las medidas anunciadas el día de hoy por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en relación con el involucramiento de autoridades estatales en acciones de control migratorio y fronterizo entre México y los Estados Unidos de América.

A través de un comunicado, la Cancillería mencionó que en Estados Unidos la aplicación de las leyes migratorias, el control de la frontera y la negociación de acuerdos internacionales son facultades exclusivas del Gobierno federal, por lo que el diálogo bilateral en esas materias entre países se lleva a cabo únicamente a ese nivel.

📄Posicionamiento del Gobierno de México ante las medidas migratorias y fronterizas anunciadas en Texas.https://t.co/XNuwqZ8fO2 pic.twitter.com/LMFlofoPMx — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 16, 2022

Advirtieron que las medidas anunciadas por el gobernador, en todo caso, se pueden entender como medidas de corte político.

Finalmente adelantaron que el Gobierno de México reiteró su compromiso con la protección de los mexicanos que se encuentran en el extranjero, por lo que la red de consulados en el estado de Texas estará alerta a la violación de sus derechos por parte de cualquier autoridad.

“De igual forma, México seguirá trabajando permanentemente para lograr una migración más ordenada, segura y humana”, se advierte en el comunicado.