Mientras México se prepara para una temporada intensa de frentes fríos, meteorólogos advierten que 2027 podría superar todos los récords de calor registrados en 2024, y todo esto gracias al fenómeno de “El Niño”.

Pero, ¿cómo es posible que este invierno sea muy frío y en la primavera se registren temperaturas extremas?

La respuesta está relacionada con “El Niño” y el cambio climático, dos factores que podrían favorecer un escenario de sequías, olas de calor, e incluso, incendios.

2027 podría ser el año más caluroso en México: SMN

En entrevista con Azteca Noticias, Alejandro Jair García Jiménez, especialista del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que existe una alta probabilidad de que 2027 supere las temperaturas de 2024.

Primero hay que entender que el ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) ocurre cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo normal; alterando los patrones de lluvia.

Pero sus efectos no son iguales. En invierno llega a favorecer la entrada de masas de aire frío y humedad al norte de México, mientras que en primavera pueden predominar condiciones cálidas y secas en el centro y sur.

¿Podría 2027 superar los récords de calor de 2024 en México?

Ahora si tenemos en cuenta que “El Niño” está llegando a un planeta que de por sí ya está muy caliente, no es de extrañar que este fenómeno provoque altas temperaturas entre abril y junio del 2027.

Ahora que tenemos “El Niño” muy fuerte y el cambio climático de fondo, pues también va a ser muy severo el escenario que podríamos presentar en el país para la primavera...Hay una alta probabilidad de que 2027 sea el año más cálido — Alejandro Jair García, SMN

El especialista recordó que en 2024 la Ciudad de México (CDMX) registró una ola de calor de más de 30 días.

“Podríamos repetir este patrón o superarlo todavía, es decir, nuevos récords de temperatura alcanzada”, advirtió.

¿Cuándo comenzará a disminuir “El Niño” en México?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó el 12 de noviembre que “El Niño” continúa fortaleciéndose, con anomalías de temperatura de hasta 4.4 °C en una región del Pacífico.

Según su actualización, existe una probabilidad cercana al 60% de que alcance una intensidad histórica, con base en registros desde 1950.

Aunque se prevé que comience a debilitarse a principios de 2027, la NOAA estima una probabilidad superior al 79% de que se mantenga fuerte o muy fuerte durante el trimestre de enero a marzo.

Esto no significa que las temperaturas en México aumentarán 4.4 °C, pues esa cifra corresponde al calentamiento del océano.