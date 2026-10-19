¿Fue culpa del “Super Niño”? La razón por la que el frío tardó en llegar a México

Para la temporada de frentes fríos 2026-2027 se pronosticaron hasta tres sistemas durante septiembre en México, pero la realidad es que solo hasta finales del mes llegó un frente frío; un panorama que podría cambiar a partir de este octubre, y todo gracias al fenómeno de “El Niño”.

Si bien, todo apunta a que un “súper Niño” llegue a intensificar los sistemas frontales, hay fenómenos que pueden retrasar el frío en México, como explicó Alejandro Jair García Jiménez, subgerente de Meteorología y Climatología del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El impacto de “El Niño” con los frentes fríos en México

Alejandro J. García Jiménez explicó que las condiciones atmosféricas registradas en septiembre de 2026 retrasaron el avance de los frentes fríos hacia el territorio nacional.

Sin embargo, este comportamiento no significa que en los próximos meses no bajen las temperaturas, pues de septiembre a mayo, se estima la llegada de 56 frentes fríos en total, seis más que el promedio habitual

Este escenario está relacionado con la influencia de “El Niño”, un fenómeno climático que modifica la circulación atmosférica y puede favorecer el desplazamiento de masas de aire frío hacia México.

|Conagua

¿Por qué se retrasó el frío en México?

El retraso de los frentes fríos que se vieron en septiembre en realidad no fue culpa del evento climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

De acuerdo con García Jiménez, un anticiclón situado sobre el noroeste de México generó un bloqueo atmosférico que dificultó el avance de los sistemas frontales.

“Eso es cuando el aire gira en sentido de las manecillas del reloj. Esto genera a veces bloqueos, es decir, que el aire dentro de estas condiciones no se mueva mucho. Se inhibe la convección, no se promueve el desarrollo de nubes y bajan las precipitaciones”, explicó el experto para Azteca Noticias.

En aquel mes, el bloqueo impidió que los frentes fríos avanzaran con facilidad hacia la frontera norte, desde Baja California hasta Tamaulipas. Pero a su vez, en el Pacífico ocurrió la formación de varios ciclones simultáneos, lo que provocó un mes muy activo para la temporada de lluvias.

Pronóstico de lluvias en México para octubre, noviembre y diciembre de 2026

Es un hecho que “El Niño” ya está aquí, y el avance de los frentes fríos podrían modificar las lluvias en distintas partes del país durante los últimos meses de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que mientras algunas regiones podrían recibir más humedad, otras continuarán con precipitaciones por debajo de lo habitual; entonces ¿qué esperar?



Octubre 2026: Algunas zonas del norte de México serán más húmedas. En contraste, la península de Yucatán podría mantener condiciones más secas, con lluvias por debajo del promedio.

Algunas zonas del norte de México serán más húmedas. En contraste, la península de Yucatán podría mantener condiciones más secas, con lluvias por debajo del promedio. Noviembre 2026: La humedad podría mantenerse en la Mesa del Norte y el noreste del país, principalmente por la llegada de los frentes fríos, y a su vez, las primeras t ormentas invernales.

La humedad podría mantenerse en la Mesa del Norte y el noreste del país, principalmente por la llegada de los frentes fríos, y a su vez, las primeras t Diciembre 2026: un invierno con mayor humedad en distintas zonas de México, relacionado tanto con el ingreso de frentes fríos como con el transporte de vapor de agua. Esto podría favorecer episodios de lluvia.

Pronóstico de lluvias en México para el invierno.|SMN

¿Qué efectos tendrá El Niño en México durante la primavera de 2027?

Aunque “El Niño” alcanzará su pico máximo en diciembre, lo peor está por venir. Para finales de 2026, se espera que en algunas partes de México llueva más de lo normal.

Para la primavera de 2027, esta podría estar marcada por condiciones secas, temperaturas elevadas y un mayor riesgo de olas de calor e incendios forestales.

La falta de lluvias, combinada con temperaturas altas, podría agravar las condiciones secas especialmente para el centro del país.

