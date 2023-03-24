México presenta carta para organizar Juegos Olímpicos 2036-2040

El canciller Marcelo Ebrard, entregó a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, la Carta de Intención de México para organizar los Juegos Olímpicos en 2036-2040.

En el documento, Ebrard Casaubon, agradeció al Presidente del Comité Olímpico Internacional la invitación para visitarlo en la sede del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana, Suiza.

“Su generosidad queda de manifiesto, no solo al ofrecerme compartir el almuerzo con usted, sino al permitirme conocer con mayor profundidad el tan reconocido movimiento olímpico del que México forma parte desde hace precisamente 100 años”.

Les comparto texto de la carta que entregué esta mañana a Thomas Bach,Presidente del Comité Olímpico Internacional,para postular a México como sede de los Juegos Olímpicos 2036-40. pic.twitter.com/jBeXJKzmKn — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 24, 2023

El pueblo mexicano se han revalorado, dice Ebrard en Carta de Intención

El canciller Ebrard dijo que el propósito de la visita, era manifestarle, de manera formal, el interés de México, en organizar unos próximos Juegos Olímpicos en 2036-2040.

Aseguró que la iniciativa está motivada en el momento histórico que vive México, en el cual los mejores valores y tradiciones del pueblo mexicano se han revalorado y la sociedad se ha vuelto la más participativa desde hace muchas décadas, gracias a un proceso de regeneración de la vida pública, conocido como la Cuarta Transformación.

“Como usted sabe, México tiene 129 millones de habitantes, es la decimoquinta economía mundial, posee una amplia biodiversidad y es cuna de grandes civilizaciones antiguas y de la contemporánea civilización mexicana. México cuenta, en diversas ciudades y regiones, con la infraestructura deportiva, económica y hotelera para celebrar unos Juegos Olímpicos exitosos, austeros, universales y que promuevan los valores de la paz, hermandad y justicia en los que creemos”.

Conversando con Thomas Bach y Mary José Alcalá en la sede del COI, Lausanne Suiza. Le comento que en cuatro juegos olímpicos participó la Presidenta del Comité Olímpico Mexicano. pic.twitter.com/ShgqljQLdT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 24, 2023

Ebrar agradece gentileza del Comité Olímpico

En nombre del presidente, agradeció en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y del pueblo de México su gentileza y atención a la propuesta presentada y reiteró la total disposición de nuestro gobierno y Comité Olímpico Mexicano para colaborar con el COl en los pasos subsecuentes que de ella deriven.

Marcelo Ebrard, destacó que es la primera vista de un Secretario de Relaciones Exteriores de México, al Comité Olímpico Internacional en los últimos 55 años.

