Al grito de ¡Presidente! Marcelo Ebrard presenta su libro “El camino de México”

Este lunes 20 de marzo, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, presentó su libro El camino de México en el Palacio de Minería, donde habló acerca de su pasado, el presente y el futuro que prevé durante su carrera política.

Al llegar, Marcelo Ebrad fue recibido al grito de: "¡Presidente, presidente!". Como una de las invitadas principales, se encontró Elena Poniatowksa, premio nacional de Periodismo. El libro El camino de México habla en primera persona y se hace un recuento de 40 años de su historia.

"El libro, es en primer lugar un ejercicio de transparencia, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo?", fueron las primeras palabras con las que comenzó el canciller Marcelo Ebrard. Asimismo, dejó en claro que el libro toca los impactos que lo llevaron a ser quien es hoy.

“Cada cual, es lo que somos y hemos hecho, lo demás, no importa, nuestros hechos, nuestra vida, nuestra persona, eso es, es lo que proponemos, la congruencia”, dijo Marcelo Ebrard durante la presentación de su libro.

En el Palacio de Minería, el canciller @m_ebrard presenta su libro “El Camino de #México”.



Adelantó que su obra está basada en tres ejes: su ayer, el presente y lo que sigue.



“Son tres ocasiones con vivencias y proyectos que me definen como político y orgulloso mexicano”. pic.twitter.com/WHYYvvGi23 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 20, 2023

¿De qué trata el libro "El camino de México" de Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard aseveró que quiere lograr la igualdad. El libro El camino de México lo dio a conocer desde el pasado 15 de marzo y está compuesto por tres ejes: "Mi ayer", donde se habla sobre su pasado, "Mi ahora", donde se tocan temas como su actual puesto de funcionario como canciller y "Lo que sigue", donde deja en claro que sabe cómo mejorar a México como presidente.

"Porque mi ambición es que el país alcance al fin su máximo potencial. Tengo la capacidad y la experiencia que ningún otro político posee para aprovechar la enorme oportunidad que hoy se presenta en nuestro horizonte para lograr finalmente que México crezca, reduzca su pobreza y logre ser una sociedad de bienestar y prosperidad compartida", se puede leer al reverso del libro.

Cabe destacar que Marcelo Ebrard es una de las corcholatas del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Ricardo Monreal.