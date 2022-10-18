Europa enfrenta mayor epidemia de gripe aviar de su historia

La temporada epidémica de gripe aviar altamente patógena (IAAP) 2021-2022 es la mayor observada en Europa hasta la fecha, según un informe publicado recientemente por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, siglas en inglés).

Conforme a los más recientes datos en el informe facilitados por el ECDC, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el laboratorio de referencia de la Unión Europea, durante este período, se detectaron un total de 2 mil 467 brotes en aves de corral, lo que causó el desecho de cerca de 48 millones de aves en los establecimientos afectados.

Además, se notificaron 187 detecciones en aves en cautiverio y 3 mil 573 episodios del virus de IAAP en aves silvestres. Un total de 37 países de Europa se vieron afectados por los brotes de gripe aviar.

El informe también señala que el brote ha afectado los suministros de pollo y huevos en muchos países de Europa, lo que ha hecho subir aún más sus precios.

Latest report on #AvianInfluenza is now available from @EFSA_EU @ECDC_EU & EU Reference Laboratory. Huge number of summer cases detected: 788 HPAI virus detections reported in 16 EU/EEA countries & UK. Major mortalities at seabird colonies. Read overview👇 https://t.co/Vjf0pxNmy2 pic.twitter.com/r7fARobjAd — One Health EJP (@OneHealthEJP) October 13, 2022

EU cerca de su récord de muertes de aves de corral debido a la gripe aviar

Por otra parte, un número prácticamente récord de pollos y pavos murieron en el brote de gripe aviar de este año en Estados Unidos, ya que una forma diferente del virus infectó a más aves silvestres que transmiten la enfermedad, según las autoridades.

Más de 47 millones de aves murieron debido a las infecciones y los sacrificios. Esto provocó una prohibición de las exportaciones, redujo la producción de huevos y pavos, además de que contribuyó a que los precios de estos productos alcancen niveles récord antes de la temporada navideña.

El brote agrava la situación económica de los consumidores, que se enfrentan a una inflación creciente. En el año 2015, 50 y medio millones de aves murieron en el brote de gripe aviar más mortífero de Estados Unidos, el peor evento de salud animal en el país hasta la fecha.

Los agricultores tienen dificultades contra un subtipo de la cepa "H5N1" del virus que sobrevivió durante el verano boreal, cuando el aumento de las temperaturas suele reducir la gripe aviar, señaló Rosemary Sifford, jefa veterinaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en Inglés).

El mismo subtipo, conocido como linaje del "Ganso/Guangdong", se está extendiendo en Europa, señaló en una entrevista. Europa ya está sufriendo su peor crisis de gripe aviar, con casi 5 0millones de aves de corral sacrificadas.

Las autoridades están encontrando el subtipo en una gama más amplia de aves silvestres, como los patos, agregó Sifford. La amenaza de infección puede persistir hasta el verano boreal del año 2023, a medida que estas aves migran.

Estados Unidos está vigilando a las aves silvestres para detectar la gripe aviar en cuatro rutas migratorias conocidas como corredores aéreos y tiene previsto hacer lo mismo el año que viene.