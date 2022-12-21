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México mantiene relaciones con Perú pese a expulsión de embajador: AMLO

AMLO dijo que México mantendrá relaciones con Perú para apoyar a los mexicanos, a pesar de que se declaró al embajador mexicano persona non grata.

AMLO México mantiene relaciones con Perú pese a expulsión de embajador
|Presidencia de México/Twitter @pmonroyconesa

Escrito por: Azteca Noticias

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que se tomó la decisión de no romper relaciones con Perú, luego de que dicho país declaró persona non grata al embajador mexicano, Pablo Monroy.

En la mañanera de hoy, el mandatario lamentó la decisión del gobierno de Perú de darle al embajador de México 72 horas para abandonar el país y reconoció la labor de Pablo Monroy para sacar a la mayor parte de mexicanos que se encuentran en dicho país.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le ha pedido (al embajador) que regrese pronto y está ya por llegar a México porque lo que más nos importa es cuidar su integridad y la de su familia. También decirles que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones entre otras cosas porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, trabajan y viven en Perú”, indicó.

AMLO detalló que se nombró un encargado de la embajada de México en Perú para que continúe su función de dar atención a los connacionales que se localicen en dicho país.

Sobre la expulsión del embajador mexicano dijo que se debió a que México no reconoció a Dina Boluarte como presidenta de Perú.

Ebrard informa que llegan a México familia de Pedro Castillo

El canciller Marcelo Ebrard informó en sus redes sociales que la familia del depuesto presidente Pedro Castillo, su esposa y sus dos hijos menores, ya se encuentra en territorio mexicano.

En redes sociales, el canciller reconoció la labor del embajador Pablo Monroy al gestionar la salida de mexicanos a pesar de las circunstancias.

AMLO volvió a reconocer la labor del embajador a quien le llamó “patriota” y detalló que el vuelo en el que venía la familia de Pedro Castillo aterrizó en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) arribó a México cerca de las 8:00 horas.

Sin embargo, más tarde aclaró que el embajador Pablo Monroy aún se encontraba en Lima, pero se espera que a la brevedad llegue a México.